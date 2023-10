Die verletzten Schildkröten wurden zum Erste-Hilfe-Zentrum "ANIMA" und in einen Zoo in der Nähe Athens gebracht. "Einige Schildkröten hatten Verbrennungen an ihren Beinen oder an ihrem Panzer. Andere hatten Atemprobleme, weil sie Rauch eingeatmet hatten", sagte Vassilis Sfakianopoulos, der Gründer einer engagierten Freiwilligengruppe.