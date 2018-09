Griechenland rüstet sich für Sturm "Sorbas"

Am Freitag befand sich der sogenannte "Medicane" (Mediterranean Hurricane / Mittelmeer-Hurrikan) südwestlich der Halbinsel Peloponnes und bewegte sich langsam in Richtung Osten. Meteorologen haben ihm den Namen "Sorbas" gegeben - sie verglichen den stürmischen Rhythmus der weltbekannten Musik aus dem Film "Alexis Sorbas" mit dem stürmischen Medicane.

"Gehen Sie in den nächsten Tagen nicht auf die Straßen, wenn es nicht absolut notwendig ist", teilte der Zivilschutz am Freitag mit.

Antike Kultstätte Epidaurus im Nordwesten der Halbinsel Peloponnes

Stellenweise sollen die Böen die Windstärke zehn von zwölf erreichen, warnten die Meteorologen. Am meisten gefährdet seien die Halbinsel Peloponnes und die Mittelmeerinsel Kreta, hieß es.

Alle Schulen im Süden Griechenlands blieben am Freitag geschlossen, wie das Staatsradio ERT berichtete. Es würde damit gerechnet, dass der Fährverkehr am Samstag und Sonntag zusammenbrechen könnte.

Stürmische Winde hatten bereits in den vergangen zwei Tagen den Fährverkehr weitgehend lahmgelegt. Einige Fähren konnten am Freitag für eine letzte Fahrt vor dem Sturm auslaufen. Mit einer Wetterbesserung rechneten die Meteorologen von Sonntagnacht an.

