Gottes missbrauchte Dienerinnen

Seit Jahrzehnten wird die katholische Kirche von Missbrauchsaffären erschüttert. Zunächst war vor allem der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen bekannt geworden, vor ein paar Jahren trat dann ein weiterer Skandal zutage, den die Kirche lange zu vertuschen versucht hatte: In vielen Regionen der Welt werden Ordensschwestern von hierarchisch über ihnen stehenden Klerikern sexuell missbraucht - die Aufdeckungen betreffen auch hohe Würdenträger im Vatikan. Den Dienerinnen Gottes, die infolgedessen schwanger werden, droht der Verstoß aus ihren Gemeinschaften oder sie werden zur Abtreibung gezwungen. Diese teilweise systematisch begangenen Vergehen wurden zumeist ignoriert oder die Priester wurden - sofern die Vorwürfe publik wurden und ihnen nachgegangen werden musste - von den Gerichten des Vatikans freigesprochen.





In den letzten 20 Jahren fing die Mauer des Schweigens allerdings an zu bröckeln. Doch trotz expliziter Berichte, die auch direkt an den Heiligen Stuhl gerichtet wurden, unternahm der Vatikan lange Zeit nichts, um dem Missbrauch und der zum Teil systematischen sexuellen Versklavung von Ordensfrauen einen Riegel vorzuschieben.





Im Februar 2019 hat Papst Franziskus das Tabu gebrochen und erstmals den Missbrauch von Nonnen und Ordensschwestern in der katholischen Kirche eingeräumt. Die Arbeit an diesem Dokumentarfilm begann bereits drei Jahre zuvor. In zahlreichen Ländern in Europa, Nordamerika und Westafrika sprachen die Filmemacher Eric Quintin und Marie-Pierre Raimbault mit Ordensfrauen, denen von Priestern sexuelle Gewalt angetan wurde. Zu Wort kommen Schwestern, Oberinnen, Priester und engste Mitarbeiter von Papst Franziskus. Ihre Aussagen geben einen verstörenden Einblick in bis heute noch wenig aufgearbeitete Missstände innerhalb der katholischen Kirche.



Sendezeiten:

Teil 1:

DW Deutsch

DI 09.05.2023 – 23:00 UTC

MI 10.05.2023 – 05:00 UTC

MI 10.05.2023 – 10:00 UTC

DO 11.05.2023 – 13:30 UTC

DO 11.05.2023 – 18:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

DI 09.05.2023 – 23:00 UTC

MI 10.05.2023 – 05:00 UTC

DO 11.05.2023 – 13:30 UTC

DO 11.05.2023 – 18:00 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3

Teil 2:

DW Deutsch

DI 16.05.2023 – 23:00 UTC

MI 17.05.2023 – 05:00 UTC

MI 17.05.2023 – 10:00 UTC

DO 18.05.2023 – 13:30 UTC

DO 18.05.2023 – 18:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

DI 16.05.2023 – 23:00 UTC

MI 17.05.2023 – 05:00 UTC

DO 18.05.2023 – 13:30 UTC

DO 18.05.2023 – 18:00 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3