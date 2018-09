Glocken läuten europaweit für den Frieden

Die Aktion ist Teil des Europäischen Kulturerbejahres 2018. Das Motto der Aktion nimmt Bezug auf Friedrich Schillers bekanntes Gedicht "Das Lied von der Glocke". Schiller beschreibt darin einen Glockenguss - der symbolisch für ein Menschenleben steht und auf Schillers Vorstellung von einer funktionierenden Gesellschaft verweist. Dort heißt es zum Abschluss: "Friede sei ihr erst Geläute" - ein Auftrag, der auch heute noch Programm ist.

Marktkirche in der Altstadt von Hannover

In Deutschland beteiligen sich zahlreiche Rathäuser, Glockentürme und Kirchen am Friedensläuten, darunter der Kölner und der Wormser Dom, die Dresdner Frauenkirche, die Marktkirche Hannover, der Hamburger Michel, die Gedächtniskirche in Berlin und die Stiftskirche Stuttgart. Aber auch zahllose kleinere Geläute vereinigen sich mit Glocken aus Estland, Schweden, Frankreich, Tschechien, Portugal, Irland und der Slowakei.

Der Aktionstag wird vom Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz mit koordiniert. Das Europäische Kulturerbejahr unter dem Motto "Sharing Heritage" (Das Erbe teilen) will Europa den Europäern näherbringen und den Blick für die verbindenden Dimensionen des materiellen und immateriellen Kulturerbes öffnen - über nationale Grenzen hinweg.

St. Michaeliskirche in Hamburg genannt Michel

Glocken als Zeugen der Geschichte

Als noch nicht jeder eine Uhr hatte, riefen Glocken in Europa 1000 Jahre lang zur Arbeit, zum Feierabend und zum Gebet auf. Die Glocken in den Türmen der Kirchen und Rathäuser, in den Glockenstühlen der Friedhöfe und Gedenkstätten gelten daher als hör- und sichtbare Symbole eines europäischen Wertefundaments. Der Klang ist interkulturell, braucht keinen Text und keine Sprache: Ob Domglocke, buddhistische Tempelglocke oder Shinto-Schrein-Glocke - sie alle stehen für Feierlichkeit, Zeitmarkierung, Transzendenz und die Sehnsucht nach Frieden.

Umstrittene Glocke in Herxheim am Berg

Glocken sind zugleich Zeugen und Gegenstand einer bewegten Geschichte. Sie verkündeten Krieg und Frieden - und wurden zweckentfremdet oder instrumentalisiert. Im Zuge von Kriegen wurden sie immer wieder eingeschmolzen und zu Waffen verarbeitet. Spuren davon ziehen sich bis in die Gegenwart: Für Diskussionen sorgt etwa die Frage, wie mit Glocken umgegangen werden soll, die Hakenkreuze oder NS-Inschriften tragen.

Freiheitsglocke im Rathaus Berlin-Schöneberg

Das Nationalkomitee für Denkmalschutz verweist auch auf den Beginn des Dreißigjährigen Krieges 1618 und das Ende des Ersten Weltkriegs 1918: "2018 ist auch ein Jahr der Erinnerung an zwei verheerende Kriege", sagt Uwe Koch, der Leiter der Geschäftsstelle. Wie kein anderer zuvor habe der Dreißigjährige Krieg Spuren von Zerstörung in Europa hinterlassen - und verdeutliche heutzutage den "außerordentlichen Wert des Friedens für Europa". 1648 wurde der Krieg in Münster und Osnabrück mit dem Westfälischen Frieden beendet. Damals läuteten überall die Glocken. Ein Friedenszeichen. Danach seien vor allem im Ersten Weltkrieg viele Geläute eingeschmolzen worden, erklärt Koch.

Kölner Dom und Hohenzollern-Brücke

Der Aktionstag gibt auch Anlass, einen Blick auf buntere Glocken-Geschichte zu werfen. In Rostock etwa hat eine Glocke aus dem 16. Jahrhundert den Zweiten Weltkrieg überstanden. Bei einem Bombenangriff 1942 wurde die Sankt-Petri-Kirche, in der die Glocke hing, schwer beschädigt, die Glocke selbst stürzte ab - und überstand das Ereignis "wie durch ein Wunder" unbeschädigt, wie Koch sagt. Der Glockenstuhl soll nun erneuert werden, damit die Glocke wieder klingen kann.

Die wiederaufgebaute Frauenkirche in Dresden wurde zum Symbol für Versöhnung

Internationaler Tag des Friedens

Am 21. September 2018 wird der Internationale Tag des Friedens gefeiert. Die Jahresversammlungen der UN-Generalversammlung beginnen traditionell am dritten Dienstag im September. Am 21. September 1981, dem Tag der damaligen Vollversammlung, verkündete die Generalversammlung: Dieser Tag soll offiziell benannt und gefeiert werden als Weltfriedenstag (International Day of Peace) und soll genutzt werden, um die Idee des Friedens sowohl innerhalb der Länder und Völker als auch zwischen ihnen zu beobachten und zu stärken.

is/ks (kna, un.org)