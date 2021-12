Glaubenssachen - Papst Franziskus - Seelsorger einer Kirche in der Krise

Am 17. Dezember wird Franziskus 85 Jahre alt. Die Deutsche Welle nimmt den Geburtstag zum Anlass, auf die Amtszeit von Franziskus und seine Ziele zu blicken. Was konnte dieser Papst bewegen und verändern, wo ist er an seine Grenzen und Möglichkeiten gestoßen. Menschen, die den Papst begleitet und erlebt haben, Geistliche, die als Berater oder Kritiker im Umfeld tätig sind und natürlich die Gläubigen mit ihren Hoffnungen und dem Vertrauen in einen gerechten Papst, zeichnen ihr Bild von Franziskus.