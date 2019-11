Gewinnen Sie mit Ihrem Urlaubsvideo

Sie waren schon an den schönsten Plätzen dieser Erde unterwegs und haben sie gefilmt? Dann freuen wir uns auf Ihre Videobilder von unvergesslichen Erlebnissen an Ihren Lieblingsorten. Ob eine rauschhafte Rundreise durch Mexiko, ob Ausblicke auf die unendlichen Weiten Russlands und der Mongolei, ob Wracktauchen auf Bali oder eine Reise durch den Großstadtdschungel asiatischer Megastädte wie Singapur - ganz gleich, wo Sie waren oder was Sie besichtigt haben, zeigen Sie uns Ihre Sicht auf die schönsten Reiseziele dieser Welt.

Mit ihrem Reisevideo ein Gimbal gewinnen

Alle Urlaubsvideos, die Sie uns bis zum 3. März 2020 schicken, schaut sich unsere Jury an und kürt daraus den besten Film. Als Gewinn winkt das 3-Achsen-Schwebestativ iSteady Mobile+ von Hohem für Ihre nächsten Filmaufnahmen. Viel Glück!

Ihr Urlaubsfilm im TV-Reisemagazin "Check-in"

Zusätzlich erhalten alle Videos die Chance, in unserem TV-Reisemagazin Check-in gezeigt zu werden. Vielleicht präsentieren unsere Moderatoren Ihren Urlaubsfilm ja schon bald als Zuschauervideo der Woche? Sollten wir Ihr Video für die Sendung auswählen, informieren wir Sie rechtzeitig vor der Sendung.

Also: Reise planen, Kamera einpacken und an unserem Wettbewerb teilnehmen.

So sind Sie dabei

Sie müssen Ihren Videoclip (Größe bis zu 180 MB) mit Smartphone, Fotoapparat oder Kamera selbst gedreht haben. Er sollte mindestens eine Minute lang sein. Bitte verwenden Sie im Video keine Schrifteinblendungen. Sollten Sie Musik nutzen, nennen Sie uns bitte Titel und Komponist. Und schreiben Sie kurz dazu, welches Urlaubsziel Sie im Video festgehalten haben und warum es eine Reise wert ist.

Da es gelegentlich Probleme mit dem Upload über Mobilgeräte gibt, ist der sicherste Weg, uns Ihre Videos zu schicken, über die Desktop-Version dieser Seite.

Teilnahmebedingungen