Gewinnen Sie mit Ihrem Reisevideo!

Trotz weltweiter Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, ist das Reisen immer noch ein wichtiges Bedürfnissen der Menschen. Waren es vor der Krise vielleicht Expeditionen zu entfernten, exotischen Orten, so sind es jetzt vielerorts die Entdeckungen in der unmittelbaren Nähe, also die Reise im eigenen Land.

Video ansehen 01:14 Teilen Wracktauchen von der Küste von Bali Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/3Y2zH Wracktauchen von der Küste von Bali

Wenn Sie Ihre Reise – vor oder während der Krise – im Video festgehalten haben, dann schicken Sie es uns. Was haben Sie gesehen, was haben Sie erlebt? Zeigen Sie uns Ihre Sicht auf das Reiseziel, dass was Sie am meisten beeindruckt hat.

Mit ihrem Reisevideo ein Apple iPad gewinnen

Aus allen Videos, die Sie uns bis zum 1. März 2021 schicken, wählt unsere Jury den besten Film. Als Gewinn winkt ein Apple "10.2" iPad. Viel Glück!

Ihr Urlaubsfilm im TV-Reisemagazin "Check-in"

Check-in Moderatorin Nicole Frölich in Mittenwald

Zusätzlich erhalten alle Videos die Chance, in unserem TV-Reisemagazin Check-in gezeigt zu werden. Vielleicht präsentieren unsere Moderatoren Ihre Reiseimpressionen ja schon bald als Zuschauervideo der Woche! Sollten wir Ihr Video für die Sendung auswählen, informieren wir Sie rechtzeitig vor der Sendung.

So sind Sie dabei

Video ansehen 01:01 Teilen Zuschauer-Video: Skifahren in Österreich Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/3l3mM Zuschauer-Video: Skifahren in Österreich

Sie müssen Ihren Videoclip (Größe bis zu 180 MB) mit Smartphone, Fotoapparat oder Kamera selbst gedreht haben. Er sollte mindestens eine Minute lang sein. Bitte verwenden Sie im Video keine Schrifteinblendungen. Sollten Sie Musik nutzen, nennen Sie uns bitte Titel und Komponist. Und schreiben Sie kurz dazu, welches Urlaubsziel Sie im Video festgehalten haben und warum es eine Reise wert ist.

Da es gelegentlich Probleme mit dem Upload über Mobilgeräte gibt, ist der sicherste Weg, uns Ihre Videos zu schicken, über die Desktop-Version dieser Seite.

Dem Gewinner winkt ein iPad

Teilnahmebedingungen