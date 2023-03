Gewalt und Proteste auf Kenias Straßen

Polizisten gegen Demonstranten

Am Montag rief Oppositionsführer Raila Odinga erneut zu Demonstrationen gegen die Regierung auf. Tausende Menschen gingen in Nairobi auf die Straße, entgegen der Warnung von Polizei und Staatsführung. Diese hatten erklärt, die Proteste seien "illegal". In den Slums der Hauptstadt kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen, die von der Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern erwidert wurden.