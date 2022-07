DW Nachrichten

Gewächshausanbau verbessert Ernährungssicherheit in Kamerun

Der Klimawandel und Konflikte auf der ganzen Welt, insbesondere in der Ukraine, bedrohen die Ernährungssicherheit. Die DW traf einen Geschäftsmann und Landwirt, der in dem Dorf Dibombari in Kamerun eine intelligente Landwirtschaft fördern will.