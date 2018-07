Getrübte Urlaubsidylle an der Straße von Gibraltar

Der bereits ergraute Francisco Mena ist derzeit ein gefragter Mann. Das Treffen auf der Terrasse einer spanischen Bar in dem malerischen Dorf San Roque wird mehrmals durch Telefonanrufe unterbrochen. Drei Handys liegen auf dem Tisch. "Gerade hatte ich die BBC an der Strippe und am Montag treffe ich den spanischen Innenminister", erzählt der 58-Jährige nicht ganz ohne Stolz.

Der Andalusier kämpft mit seiner Organisation "Por tu seguridad, por la de todos" (Für deine Sicherheit und die aller) seit mehr als 20 Jahren gegen den Drogenhandel in seiner Heimat-Provinz Cádiz, der unterste Zipfel Europas: "Hier arbeiten Spanier und Marokkaner Hand in Hand mit jedem, der hier schnelles Geld verdienen will." Menas Organisation hilft Süchtigen, sich aus dem Teufelskreis der Drogen zu befreien.

Francisco Mena hilft Drogensüchtigen ehrenamtlich beim Ausstieg

An den Stränden der benachbarten Kleinstadt La Linea kommen täglich Hunderte Kilo Cannabis in Schnellbooten aus Marokko an. An manchen Tagen sind es sogar Tonnen. Spanien hat sich laut Mena zu einem Hotspot für Drogen entwickelt. "Neben dem internationalen Drogenhandelaus Lateinamerika und dem Cannabis aus Marokko haben wir hier dann noch den Tabakschmuggel mit Gibraltar", erklärt Mena. Seiner Meinung nach fehlen bis zu 400 Polizisten, um dem wachsenden Druck auf die Sicherheit der Region standzuhalten.

Bisher fand das Geschäft weitgehend im Verborgenen statt. Im März diesen Jahres spitzte sich die Situation in La Linea jedoch zu, als Haschisch-Dealer plötzlich mit Steinen auf Polizisten warfen, die sie aufhalten wollten, die Ware in die auf den Strand vorfahrenden Landrover zu packen. Als bei einem anderen Eingriff der Polizei der marokkanische Boss ins lokale Krankenhaus gebracht wurde, schafften ihn 30 vermummte und bewaffnete Bandenmitglieder dort wieder weg. "Das erinnert schon an Zustände wie bei Drogenkartellen in Kolumbien", sagt Mena. Er ist nervös, raucht, steht immer wieder auf, setzt sich hin.

5,8 Tonnen Kokain: In Algeciras wurde im Dezember 2017 der größte Drogenfund der letzten 18 Jahre in Spanien gemacht

Sonne, Rausch und Armut

Im Juni gab es den ersten Toten bei einer Verfolgung eines Tabak-Schmugglers im gegenüberliegenden Gibraltar. Dort kostet eine Schachtel Zigaretten drei Euro statt der in Spanien üblichen fünf Euro. Der 46jährige Polizist wurde überfahren. Seitdem hat sich die internationale Aufmerksamkeit für die von der Regierung in Madrid lange vergessene Region erhöht.

In Algeciras und La Linea sind 35 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung arbeitslos. In der 64.000-Einwohner-Stadt La Linea leben rund 3000 Menschen vom Dealen und Schmuggeln. Es gibt 100 verschiedene Chefs, organisiert in 30 Banden, die sich das Terrain an der Meeresenge zu Gibraltar teilen. Die Straßen sind holprig, der Putz bröckelt von den Fassaden ab, die Autos sind alt und dreckig.

Nicht nur die einheimische Bevölkerung, auch viele afrikanische Migrantensuchen vergeblich nach einem Job. "Viele werden zu Handlangern der Dealer, weil sie keine Alternative haben", sagt Mena. Im Mai wurde er eingeladen, die vielfältigen Sicherheitsprobleme seiner Region in der parlamentarischen Kommission für Innere Sicherheit vorzutragen.

In der Meerenge von Gibraltar rund um die Städte Algeciras, La Linea und Tarifa floriert der Drogenhandel

Seit der Jahrtausendwende hat sich die Lage kontinuierlich verschlechtert. Mittlerweile werden die Traumstrände von La Linea fast ausschließlich von Einheimischen genutzt. Es gibt weder Hotels noch Ferienwohnungen mit Meeresblick. Niemand der Strandbesucher verirrt sich in die einschlägigen Bars, wo die lokalen Besucher schon am hellichten Tag im Vollrausch sind.

La Lineas Bürgermeister will mehr Geld

Wie ernst die Lage ist, hat auch der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska zu spüren bekommen. Als er am 9. Juli in La Línea eintraf, kam es am Strand zu einer Verfolgungsjagd, bei der sogar Helikopter eingesetzt wurden. "Die Dealer warten nicht einmal mehr, bis es dunkel wird", sagt Bürgermeister Juan Franco. Er hofft, dass der spanische Innenminister sein Wort hält und 400 dringend benötigte zusätzliche Polizeikräfte nach La Linea schickt.

Beim Rundgang durch die Stadt fallen die verlassenen und zugemüllten Grundstücke am Strand auf. Einige dienen als Pferdeweiden. Bürgermeister Franco ist verzweifelt: "Woanders wären diese Grundstücke Bauland und Millionen Euro wert. Aber private Firmen wollen unter diesen Umständen hier nicht investieren", sagt er.

Die illegale Einwanderung über die Meeresenge von Gibraltar sieht Franco als weiteren Unsicherheitsfaktor für seine Stadt: "Marokko ist derzeit ein Wartesaal für Tausende von Afrikanern, die nach Europa wollen. Wir haben hier an der Südgrenze des Kontinenten das Gefühl, dass wir auf einem enormen Pulverfass sitzen und keiner uns hilft".