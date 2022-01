In Good Shape

Gesundheitsgefahr Schimmel

Oft bleibt er unentdeckt, manchmal bildet er unübersehbare schwarze Flächen an der Wand: Schimmel. Die Sporen, die er an die Luft abgibt, können Bronchitis, Asthma oder auch Bauchweh auslösen. Erstmal in der Wohnung, wird man den Schimmel nur schwer wieder los. Die Biologin Kerttu Valtanen gibt Tipps.