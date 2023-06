Gesund bleiben bei Hitzewellen

Hitzewellen gehören in Indien praktisch zur Normalität. Auch in anderen Teilen der Welt wird es immer heißer. Wir erklären, wie man bei hohen Temperaturen gesund bleibt.

Im Mai 2022 kam es in Indien und Pakistan zu einer der schlimmsten Hitzewellen in der Geschichte, bei der die Temperaturen fast 50 Grad Celsius erreichten.

Die Menschen arbeiteten während der heißesten Stunden des Tages nicht mehr, und Schulkinder wurden Stunden früher als sonst nach Hause geschickt. Rinder starben in der Hitze und dehydrierte Vögel fielen tot vom Himmel.

Aber auch 2023 ist mit der Hitze nicht zu spaßen. In Nordindien herrschten im Juni Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius (113 Grad Fahrenheit). Die Behörden in den Bundesstaaten Bihar und Uttar Pradesh meldeten rund 170 hitzebedingte Todesfälle und die Krankenhäuser in verschiedenen indischen Regionen stießen an ihre Kapazitätsgrenzen.

Auch wenn die Temperaturen anderswo nicht so hoch klettern, hat der Sommer doch auch auf der gesamten nördlichen Halbkugel Einzug gehalten und damit das Risiko hitzebedingter Erkrankungen. So könnt Ihr euch schützen.

Wasser trinken, bevor man durstig wird

Das Wichtigste bei einer Hitzewelle ist Wasser trinken, sagt der indische Hitzeexperte Abhiyant Tiwari. Kühle Getränke, wie Wasser und Kokosnusswasser sind besser als heiße.

"Warten Sie nicht, bis Sie durstig sind", sagte Tiwari während der Hitzewelle 2022 gegenüber der DW. "Durst im Sommer ist ein Zeichen für Dehydrierung. Trinken Sie, bevor Sie durstig werden."

Andere Experten wie Catherine Ling, Professorin an der Johns Hopkins School of Nursing in den USA, sagen, dass die meisten Getränke in Ordnung sind. Koffeinhaltige Getränke sollte man meiden - die dehydrieren. Auch auf Alkohol sollte man verzichten.

Wenn möglich drinnen bleiben

Die beste Möglichkeit, sich vor der glühenden Hitze zu schützen, lautet: gar nicht erst rausgehen. Während der heißesten Stunden des Tages sollte man sich ausruhen.

"Die Menschen versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren, indem sie nicht zu oft ins Freie gehen. Viele bleiben drinnen", sagte DW-Korrespondent Murali Krishnan aus Neu-Delhi während der Rekordhitzewelle im Mai 2022.

Aber nicht alle können drinnen bleiben. Die Hitze treffe Arbeiter am härtesten, so Krishnan.

"In einem Land wie Indien, in dem es viele arme Menschen gibt, vor allem auf dem Bau, haben diese Menschen die Hitzewelle am meisten zu spüren bekommen, weil sie arbeiten müssen. Sie müssen Geld verdienen, um Zuhause alles am Laufen zu halten", sagte Krishnan.

Schatten suchen und den Kopf schützen

Während der Hitzewelle im Mai 2022 erreichten die Temperaturen im pakistanischen Distrikt Jacobabad, im Norden des Landes, 51 Grad Celsius. Dennoch mussten die Landarbeiter im Freien arbeiten. Viele wurden pro Tagesschicht bezahlt - wenn sie nicht erschienen, bekamen sie nicht das Geld, das sie zum Überleben brauchten. Einige weichten vor Schichtbeginn ihre Kleidung in Wasser ein, um die Hitze erträglicher zu machen.

Tiwari riet damals dazu, eine Kopfbedeckung zu tragen, wenn man im Freien arbeiten müsse. Ling sagte, die Feldarbeiter sollten nach Möglichkeit Schatten suchen.

Ein frisches Lüftchen wirkt Wunder - wenn man es sich leisten kann

Gesundheitsexperten raten älteren Menschen, sich in klimatisierten Räumen aufzuhalten, wenn sie können. Doch Klimaanlagen sind in Indien Mangelware. Arme Menschen können sich die Geräte nicht leisten, und das Land hat regelmäßig mit Stromausfällen zu kämpfen, die bis zu drei Stunden am Stück dauern können.

Selbst wenn es Klimaanlagen gibt, sagt Krishnan, fallen sie oft aus. Bei großer Hitze passiert das noch häufiger als ohnehin schon.

Kühlung von Gebäuden ohne Klimaanlagen

Tiwari sagt, dass die Menschen in Indiens ländlichen Gebieten immer noch traditionelle Techniken anwenden. Sie legen zum Beispiel Kuhfladen auf die Dächer, um ihre Häuser kühl zu halten. In den Städten hingegen haben einige Anwohner auf andere Art und Weise für "kühle Dächer" gesorgt. Diese haben dort eine helle Farbe und absorbieren so weniger Wärme als dunkle Dächer.

Radhika Khosla, außerordentliche Professorin und Expertin beim länderübergreifenden Programm für die 'Zukunft der Kühlung' an der Universität Oxford in England, sagt, dass man auch Wassertöpfe aufs Dach stellen könne, um so Verdunstungskälte zu erreichen.

Wer's etwas einfacher haben möchte: Fenster abdecken, sodass kein Sonnenlicht eindringt, und Ventilatoren verwenden, um die Luft zirkulieren zu lassen. Kalte Tücher an den Handgelenken, am Kopf und im Nacken können ebenfalls helfen, die Hitze erträglicher zu machen.

Ist El Nino für die aktuellen Hitzewellen verantwortlich?

Ein Grund für die bisherigen heißen Temperaturen 2023 könnte El Nino sein. Das Wetterphänomen, das auftritt, wenn sich die Ostwinde abschwächen und nicht mehr in der Lage sind, warmes Wasser aus dem östlichen in den westlichen Pazifik zu drücken, hat im Mai begonnen. Während einer El-Nino-Phase breitet sich warmes Wasser über den Pazifik aus, was die Fähigkeit des Ozeans verringert, die durch Treibhausgase um die Erde herum eingeschlossene Wärme zu absorbieren.

Obwohl El Nino gerade erst begonnen hat, sind die Auswirkungen bereits zu spüren. Die globalen Temperaturen waren im Juni 2023 bisher fast 1 Grad Celsius höher als im Juni vorangegangener Jahre. El Nino wird es noch einige Zeit weitergeben. Der Höhepunkt wird für die Monate November bis Januar erwartet. Mit anderen Worten: Es könnten noch höhere Temperaturen auf uns zukommen.

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen adaptiert.