Geschichtsträchtig und multifunktional: Das Berliner Olympiastadion

Klare Geometrie

Am westlichen Rand der Stadt liegt auf einem weitläufigen Areal mit großem Vorplatz der monumentale Stadionbau - bis heute dominiert von der schnörkellosen Außenfassade aus Muschelkalk. Das 15 Meter breite Olympische Tor am Eingang erinnert mit den symbolischen fünf Ringen an die Entstehung der Sportanlage.