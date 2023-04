Kultur.21

Gerhard Richter, die Kunst und das Geld

Für rund 20 Millionen Dollar wechselt 2022 ein echter Gerhard Richter den Besitzer. Was macht den deutschen Künstler so teuer? Warum wird am Kunstmarkt so viel Geld bewegt? Und könnte die Krypto-Kunst den etablierten Meistern bald den Rang ablaufen?