Gerhard Richter, die Kunst und das Geld

Und könnte die Krypto-Kunst den etablierten Meistern bald den Rang ablaufen?

Gerhard Richter: Porträt eines Ausnahmekünstlers

Gerhard Richter zählt zu den wichtigsten – und teuersten! – Gegenwartskünstler weltweit. Das war nicht abzusehen, als ihn die Dresdener Kunsthochschule 1950 ablehnte. Was hat seinen Weg in den Kunst-Olymp geebnet? Eine biographische Spurensuche.

NFTs: Das Geschäft mit der digitalen Kunst

„Beeple“ erschüttert 2021 die Kunstwelt: Sein digitales Kunstwerk erzielt bei einer Versteigerung 69 Millionen Dollar! Die NFTs - „non fungible tokens“ – gelten bald als neue Zauberformel der Branche. Welche Rolle spielt die Krypto-Kunst heute?

