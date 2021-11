Gerettet: Aus Afghanistan in die USA

Die Umstände von Ahmads Flucht waren dramatisch: Er entkam nur knapp dem Anschlag der Terrormiliz IS-K am Flughafen von Kabul. Nun muss er sich in den USA erst einmal zurechtfinden, braucht eine Wohnung, Essen, will möglichst bald wieder arbeiten. Untergekommen ist er bei einem Bruder in "Little Kabul", einer Enklave von Exil-Afghanen in der Stadt Fremont bei San Francisco. Die ersten Afghanen kamen in den 1980ern während der sowjetischen Intervention in Afghanistan hierher. Ines Pohl und Oliver Sallet haben Ahmad bei seinen ersten Schritten in Little Kabul begleitet.