Geplante Präsidentenwahl im Senegal kurzfristig abgesagt

Der Senegal gilt bislang als eine der stabilsten Demokratien Afrikas. Die nächste Wahl für ein neues Staatsoberhaupt sollte in drei Wochen stattfinden. Daraus wird nun erstmals nichts. Präsident Macky Sall hat den Wahltermin kurzfristig abgesagt.

Grund dafür sei der Protest gegen die Liste der zur Abstimmung zugelassenen Kandidaten, sagte Sall in einer am Samstag übertragenen Ansprache an die Nation. Er wolle einen offenen Dialog anstoßen, um "Voraussetzungen für freie, transparente und integrative Wahlen in einem friedlichen und versöhnten Senegal zu schaffen". Wann die Wahl nachgeholt werden soll, sagte Sall nicht.

Zuvor hatte die Oppositionspartei PDS eine Verschiebung der eigentlich für den 25. Februar geplanten Wahl beantragt, nachdem ihr Kandidat Karim Wade von der Abstimmung ausgeschlossen worden war. Senegals Verfassungsrat hatte mehrere Kandidaten aus rechtlichen Gründen nicht zur Wahl zugelassen - neben Wade auch Ousmane Sonko, einen weiteren populären Hoffnungsträger der Opposition.

Kritik an Wahlverschiebung

Mehrere Politiker, darunter der ehemalige Bürgermeister der Hauptstadt Dakar, Khalifa Sall, sowie die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS kritisierten die Verschiebung der Wahl. Sie entbehre jegliche gesetzliche Grundlage. Deutschlands Botschaft in Dakar warnte, dass jetzt Proteste im Senegal nicht ausgeschlossen werden könnten. Es wurde zur Vorsicht gemahnt. Größere Ansammlungen sollten gemieden werden.

Menschenrechtler beobachten seit mehreren Jahren, wie Sall der Opposition das Leben schwer macht. Die Regierung greift Politiker durch Gerichtsverfahren gezielt an. Bis zu 1000 Oppositionelle sowie Aktivistinnen und Aktivisten sind seit März 2021 festgenommen worden.

Unruhen nach Urteil gegen Ousmane Sonko

Auch das Verfahren gegen Sonko beschreiben Beobachter als politisch motiviert. Er wurde der Vergewaltigung beschuldigt und war im Juni wegen "Verführung der Jugend" zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Sonko ist vor allem bei jungen Menschen beliebt, seine Kundgebungen trieben tausende Menschen auf die Straßen. Sonkos Kritik an Ex-Kolonialmacht Frankreich kommt in dem westafrikanischen Land gut an.

Kundgebung von Sonko-Anhängern in Dakar (im Mai): Vor allem bei jungen Menschen beliebt Bild: John Wessels/AFP

PDS-Kandidat Wade, Sohn von Ex-Präsident Abdoulaye Wade, war vom Verfassungsgericht mit der Begründung ausgeschlossen worden, dass er zum Zeitpunkt der Kandidaturbekanntgabe eine doppelte Staatsbürgerschaft gehabt habe und damit nicht kandidieren dürfe.

Nach Ousmane Sonkos Verurteilung im Sommer entbrannten die schwersten Unruhen seit Jahrzehnten im Senegal. Mindestens 16 Menschen kamen bei den Unruhen ums Leben. Das Militär wurde eingesetzt.

Seitdem sind alle Demonstrationen der Opposition in der Hauptstadt verboten. Im Anschluss daran verkündete der seit 2012 regierende Präsident, nicht wieder antreten zu wollen. Diese Absicht bekräftigte Sall auch am Samstag wieder, obwohl es eigentlich für den Präsidenten ohnehin eine unter ihm verabschiedete Beschränkung auf zwei Amtszeiten gibt.

Seit der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1960 hat es im Senegal nach Wahlen vier Mal einen weitgehend friedlichen Machtwechsel gegeben. Sall ist der vierte Präsident des Landes an der Atlantikküste, das im Osten an den von Terrorismus und Instabilität heimgesuchten Sahelstaat Mali grenzt.

