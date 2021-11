Unter dem Begriff Gentechnik versteht man biotechnologische Verfahren, die gezielte Eingriffe in das Erbgut eines Lebewesens ermöglichen. Anwendungsmöglichkeiten gibt es in der Landwirtschaft ebenso wie in der Medizin.

So haben transgene Nutzpflanzen weltweit rapide an Bedeutung gewonnen. Etliche Pharma-Produkte werden gentechnisch erzeugt. Viele gentechnische Verfahren sind allerdings äußerst umstritten.