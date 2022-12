Generalstaatsanwalt: Iran löst Sittenpolizei auf

Irans Führer Ali Chamenei: Proteste sind ausländische Verschwörung

Nach dem Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam dauern die Proteste gegen das Regime unvermindert an. Die Sicherheitskräfte sind angewiesen, mit harter Hand vorzugehen. Dazu passt die Lage an einer Teheraner Uni.