"Geistermuseen" in China: Warum stehen gigantische chinesische Museumsbauten leer?

Immer mehr neue Museen eröffnen jedes Jahr in China, viele von ihnen gelten als leere Prestigeprojekte, Fehlinvestitionen und "Geistermuseen". Noch im Jahr 1978 gab es in China nur 349 Museen. Ihre Zahl ist drastisch gestiegen – auf 5100. In den letzten zwei Jahrzehnten "boomte" der Museumsbau in China, fast jeden Tag eröffnete ein neues Museum. 2012 wurde das mit 451 Neueröffnungen noch übertroffen. Doch es ist kein Ende in Sicht: Bis 2020 plant die Regierung ein Museum für jeden 250.000 Einwohner Chinas. Dabei stehen viele der Museen nach ihrer feierlichen Eröffnung leer.

Der Kangbashi Distrikt in Ordos wurde als Wohnort für eine Millionen Menschen gebaut, heute leben hier gerade mal 30.000 Menschen

Verwaiste Kulturtempel

Leksa Lee ist Professorin für "Global Chinese Studies" an der New York University in Shanghai, sie ist Expertin für chinesische Kultur, Politik und Geschichte. In den letzten Jahren hat sie besonders den politischen und wirtschaftlichen Hintergrund der neuen Museen erforscht. Im Zuge ihrer Recherche hat sie verschiedene Museen besucht, in manchen von ihnen musste extra für ihren Besuch das Licht in den Räumen eingeschaltet werden. Der Zustand, den Lee dabei vorfand, sei erschreckend. Gegenüber der DW berichtet sie von "undichten Dächern, eingestaubten Bildschirmen und herunterbaumelnden Kabeln in einigen dieser verwaisten Museen".

Lee ist allerdings vorsichtig mit den Informationen, die sie über die heruntergekommenen Museen preisgibt, Namen möchte sie nicht nennen. Mit ihrer Zurückhaltung möchte sie ihre Kooperationspartner schützen. Chinas Museen sind ein heikles Thema. Sie werden entweder direkt vom Staat oder den einzelnen Kommunen auf lokaler Ebene verwaltet. Während weltbekannte Museen wie das Palastmuseum in Peking oder das Terrakotta-Armee-Museum in Xian unter dem Schutz des Staates stehen, kümmern sich die Kommunen um die vielen jüngeren Institutionen.

Diese Museen thematisieren meist die örtliche Geschichte und Industrie, aber auch Ökologie und Stadtplanung.

Weltbekannt: die Verbotene Stadt in Peking

Untere Verwaltungsebenen werden häufig damit beauftragt, lokale kulturelle Projekte zu entwickeln und zu fördern – Museen sind ein greifbares Resultat dieses Vorhabens. Viele Stadtverwaltungen in China stecken allerdings tief in einer Schuldenkrise, oft müssen sie Immobilien verkaufen, um mit dem Geld den Bau neuer Museen zu finanzieren.

Schlechte Verwaltung und fehlende Gelder

Jeffrey Johnson, der Leiter des Forschungslabors "China Megacities Lab” ist ein Kenner der Strategie, nach der China Museen baut, und sagte gegenüber dem Wirtschaftsmagazin "Forbes", dass Stadtverwaltungen in China Investoren erstklassige Grundstücke für Neubauprojekte anböten, aber nur unter der Bedingung, dass sie parallel dazu ein Kulturzentrum bauen. So gelingt es Lokalpolitikern, dass stadtprägende Bauten entstehen, ohne dass die Kommunalregierung sie finanzieren muss.

Ganz so problemlos läuft es jedoch nicht immer, erzählt Leksa Lee der DW: "Manchmal werden sehr viele Ressourcen in den Bau eines Museums gesteckt, und es wird viel Wert auf die Perfektionierung der Dauerausstellungen gelegt, sodass am Ende keine Ressourcen mehr übrig sind, um das Museum nach der Eröffnung zu verwalten und zu managen."

Und das ist nicht das einzige Problem. Häufig ist das Geld nach dem Bau zu knapp, um überhaupt ein professionelles Team aus Kuratoren, Managern und Restauratoren zusammenzustellen. Lee hat mit den Menschen gesprochen, die im Hintergrund arbeiten, die Exponate auswählen und die Ausstellungen planen. Teilweise müssen sie jahrelang auf ihre Bezahlung warten, weil die örtlichen Regierungen hoch verschuldet und nicht zahlungsfähig sind.

Wie Lee darlegt, wollen die lokalen Politiker mit den Prachtbauten die höheren Beamten beeindrucken, um ihnen zusätzliche finanzielle Mittel zu entlocken. Das führt jedoch dazu, dass Städte sich gegenseitig zu übertrumpfen versuchen und Projekte übereilt und zu oberflächlich planen. Oder aber die Organisatoren des Museumsbaus werden befördert oder einem neuen Projekt zugeordnet, bevor der Bau fertiggestellt ist.

Künstler wurden brutal aus dem Pekinger Kunstdistrikt Caochangdi vertrieben - Anfang Juli kam dann der Abriss

Die schwindende Kunstszene in Peking

Die chinesische Kunstszene hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt - Chinas Wirtschaftsboom sei Dank. Jetzt aber werden diverse Kunstbezirke eingestampft oder stehen kurz vor der Zerstörung. Anfang Juli berichtete die Monatszeitschrift "The Art Newspaper", dass Künstler aus ihren Ateliers in Peking vertrieben wurden. Der Grund? Angebliche Machenschaften der Mafia in dem Bezirk. Informiert wurden die Künstler über die Zwangsräumung nicht, oder wenn, dann zu kurzfristig.

Schon in den vergangenen Jahren wurden immer wieder Ateliers chinesischer Künstler zerstört. So wurde 2018 auch Ai Weiweis Atelier in einem Künstlerviertel Pekings dem Erdboden gleichgemacht. Die Verantwortlichen rechtfertigen die Zerstörungswut mit Gesetzesübertretungen, aber die Künstler und Galeristen trauen dem nicht. Sie gehen davon aus, dass die Regierung die Kunstdistrikte neu und in ihrem Sinne gestalten möchte.