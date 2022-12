Die Regenbogen-Brücke

Die Sonne und die Gischt zaubern einen Regenbogen in die eiskalte Luft. Passend dazu im Hintergrund die "Rainbow Bridge". Bis zum Jahre 1912 wurde der vereiste Übergang, der sich durch das Zusammenschieben der Eischollen am oberen Rand der Fälle bildete, als Grenzübergang genutzt - bis sich ein folgenschwerer Unfall ereignete, der drei Menschen durch sich lösende Eisschollen in den Tod riss.