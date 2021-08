Gefangene im Iran: Zwischen den Mühlsteinen der Diplomatie

Nahid Taghavi sitzt immer noch in Haft. Die 67-jährige Deutsch-Iranerin wurde im Oktober 2020 in der iranischen Hauptstadt Teheran festgenommen. Letzte Woche hat ein Revolutionsgericht sie wegen angeblicher politischer Aktivitäten zu zehn Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Das Islamische Revolutionsgericht im Iran ist ein Sondergericht. Verhandelt wird dort gegen jene, die nach Auffassung des iranischen Regimes die islamische Regierung stürzen wollen.

Die Verhandlungen im Fall von Taghavi fanden wie alle anderen Fälle hinter verschlossenen Türen statt. Die Beweise gegen die Angeklagte wurden nicht veröffentlicht. Taghavi selbst wies beide Vorwürfe der "Mitgliedschaft in einer illegalen Organisation" sowie der "Propaganda gegen das Regime" zurück. "Dem Gericht ist ein faires und transparentes Verfahren nebensächlich", sagt der Teheraner Anwalt Saeid Dehghan im Gespräch mit der Deutschen Welle.

Dehghan kennt sich mit den Akten der im Iran inhaftieren Ausländer oder Iraner mit doppelter Staatsbürgerschaft aus. Momentan vertritt er zwei inhaftierten Französen. "Die Gefangenen sitzen lange in Isolationshaft. Sie werden ohne Rechtsbeistand stundenlang verhört, um irgendetwas zu finden, weshalb man sie verurteilen kann. Ihre Anwälte können oft erst kurz vor dem Prozess die Akten lesen. Am Ende haben sie keine Chance, ihre Mandanten gegen die Anklage zu verteidigen, die ohne Beweise aufgestellt wird. Wir wissen, dass sie als Geiseln genommen werden, um später ausgetauscht zu werden."

"Offene Rechnung"

Seit der islamischen Revolution 1979 verhaftet der Iran systematisch ausländische Bürger oder Iraner mit doppelter Staatsbürgerschaft und setzt sie gezielt als Druckmittel für politische Zugeständnisse ein. So stürmten unmittelbar nach dem Sieg der Revolution religiöse Studenten die US-Botschaft in Teheran und nahmen 52 US-Diplomaten als Geiseln. Sie forderten die Auslieferung vom letzten König des Iran, Schah Mohmmadreza Pahlevi, der in die USA geflüchtet war. Die Geiselnahme endete erst nach 444 Tagen, nachdem der Iran acht Milliarden US-Dollar eingefrorenes Geld erhalten hatte.

"Wenn die Bürger eines Landes im Iran verhaftet und verurteilt werden, muss man davon ausgehen, dass der Iran aus irgendeinem Grund verärgert ist und eine Rechnung mit dem Land offen hat", sagt Omid Memariam im Interview mit der Deutschen Welle. Memarian hat 2005 die höchste Auszeichnung der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, den "Human Rights Defender Award", erhalten. Heute ist er Kommunikationschef von DWAN, einer in New York ansässigen Nichtregierungsorganisation, die sich für Demokratie in der arabischen Welt einsetzt.

"Im Vergleich zu anderen westlichen Ländern hatte Deutschland eigentlich immer ein gutes Verhältnis zum Iran", sagt Memarian und fügt hinzu, "Deutschland ist immer noch der größte Handelspartner Irans in der EU und spielte die Schlüsselrolle bei den Atomverhandlungen mit dem Iran bis 2015. Außerdem hatte sich Berlin mit Kritik an den Menschenrechtsverletzungen im Iran zurückgehalten."

Diplomat des Iran in Belgien verurteilt

Warum jetzt Deutschland ins Fadenkreuz der Revolutionsgarden geraten und in der Folge Nahid Taghavi in einem iranischen Gefängnis gelandet ist, kann man nur vermuten. Ein Grund könnte die Inhaftierung von Assadollah Assadi sein. Assadi wurde 2018 aufgrund eines europäischen Haftbefehls auf deutschem Boden verhaftet und später an die belgische Justiz ausgeliefert.

Anfang 2021 hatte ein Gericht im belgischen Antwerpen Assadi wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf iranische Regierungsgegner zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die belgischen Ermittler hatten nach eigenen Angaben im Juni 2018 ein Bombenattentat in Villepinte nahe Paris vereitelt. Assadi war zur Zeit der Ereignisse iranischer Botschafter in Wien und soll als Drahtzieher im Hintergrund gewirkt haben. In Gesprächen mit der belgischen Polizei soll Assadi erklärt haben, dass er keine lange Haft erwarte. Er gehe davon aus, dass seine Regierung ihn schnell gegen einen europäischen Gefangenen austauschen.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Nazanin Zaghari-Ratcliffe Nach dem Ende einer fünfjährigen Haftstrafe steht die 42-jährige britisch-iranische Staatsbürgerin erneut vor Gericht, wegen angeblicher "Propaganda gegen Iran". Die Mitarbeiterin der Thomson-Reuters-Stiftung, die weltweit Journalisten ausbildet, wurde zuerst im Mal 2016 wegen "Gefährdung der nationalen Sicherheit" verhaftet. Sie wollte damals mit ihrer Tochter ihre Eltern im Iran besuchen.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Zaghari-Ratcliffes Ehemann Richard Nazanins Tochter Gabriella konnte 2019 zu ihrem Vater nach London zurückkehren. Er sagte der DW: "Wir erhielten im Sommer 2016 folgende Botschaft: Wenn die britische Regierung bereit wäre, den Revolutionsgarden entgegenzukommen, würden sie die Anklage fallen lassen." Iran will von London umgerechnet rund 450 Millionen Euro für Waffen zurück, die wegen der Revolution 1979 nicht geliefert wurden.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Nahid Taghavi Warum die deutsch-iranische Architektin im Oktober 2020 in Teheran verhaftet wurde, ist nicht bekannt. Bis zum 16. März saß sie in Isolationshaft. "Ich bin nur froh, dass sie nicht mehr unter psychischer Folter steht und in den Frauentrakt verlegt wurde", schreibt ihre Tochter Mariam auf Anfrage der DW. "Sie wurde insgesamt 1000 Stunden verhört. Eine Anklageschrift liegt nicht vor."

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Siamak Namazi Der 49-jährige iranisch-amerikanische Geschäftsmann sitzt seit Oktober 2015 hinter Gittern. Er wurde während eines Besuchs bei Verwandten verhaftet. Trotz der laufenden Verhandlungen mit US-Beteiligung über ein Atomabkommen wurde er wegen "Zusammenarbeit mit der feindlichen amerikanischen Regierung" zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Mohammad-Bagher Namazi Der heute 85-jährige Bagher Namazi reiste im Februar 2016 in den Iran, um nach langer Trennung seinen Sohn wiederzusehen. Vor der Revolution von 1979 war Namazi Gouverneur einer ölreichen Provinz im Iran. Bei seinem Heimatbesuch wurde er verhaftet und zu zehn Jahren Haft verurteilt. 2018 erhielt er aus gesundheitlichen Gründen Haftverschonung. Das Land darf er nicht verlassen.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Fariba Adelkhah Die 62-jährige iranisch-französische Sozialanthropologin wurde im Mai 2019 während einer Reise in den Iran festgenommen. Sie wurde wegen "Spionage" vor Gericht gestellt. Von dem Vorwurf wurde sie zwar freigesprochen, aber wegen "Verschwörung gegen die nationale Sicherheit" zu sechs Jahren Haft verurteilt. Seit Oktober 2020 steht sie in Teheran unter Hausarrest.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Adelkhah und ihr französischer Ehemann Roland Gabriel Marchal Im Juni 2019 reiste Roland Gabriel Marchal in den Iran, um seine Frau Fariba zu besuchen. Er wurde verhaftet und erst im März 2020 freigelassen: Im Austausch für die Freilassung eines Iraners, der wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen in Frankreich vor Gericht stand. Der Fall von Fariba Adelkhah sei auch politisch motiviert, teilt das französische Außenministerium mit.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Benjamin Brière Der 35-jährige Brière wurde im Mai 2020 festgenommen. Der Franzose war als Tourist unterwegs und soll versucht haben, mit seiner Drohne ein Gebiet nahe der Grenze zu Turkmenistan zu fotografieren. Nach zehn Monaten Haft wird ihm nun "Propaganda gegen das System" vorgeworfen. Brière soll in sozialen Netzwerken "Fragen zum obligatorischen Kopftuch im Iran" gestellt haben.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Anoosheh Ashoori Der 66-jährige iranisch-britische Ingenieur wurde verhaftet, als er im August 2017 seine Mutter in Teheran besuchte. Ein Jahr später wurde er wegen der "Zusammenarbeit mit feindlichen Staaten gegen die Islamische Republik, darunter Israel" zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Nach Angaben seiner Familie konnte sein Anwalt erst eine Stunde vor der letzten Anhörung seine Akten einsehen.

Als Geiseln in iranischen Gefängnissen Kylie Moore Gilbert Die britisch-australische Islamwissenschaftlerin Kylie Moore Gilbert wurde 2018 nach dem Besuch einer Konferenz im Iran verhaftet und wegen "Spionage für Israel" zu zehn Jahren Haft verurteilt. Im November 2020 wurde sie im Austausch gegen drei in Thailand inhaftierte Iraner freigelassen. Seither setzt sie sich für die Freilassung politischer Gefangener im Iran ein. Autorin/Autor: Shabnam von Hein



Bereitschaft für Gefangenenaustausch

Seit Assadis Verhaftung wurden vier Deutsche im Iran festgenommen. Für einen Austausch käme auch der schwedisch-iranische Mediziner Ahmadreza Dschalali in Frage, der seit vier Jahren in Haft sitzt und dem wegen "Spionage für Israel" die Hinrichtung droht. Wie viele Ausländer insgesamt im Iran hinter Gittern sitzen, ist nicht bekannt.

Obwohl der Iran zum Atomabkommen zurückkehren will, hält er Staatsbürger von allen westlichen Unterzeichnerstaaten des Atomdeals fest. Im Februar, kurz vor der Aufnahme der Wiener Gespräche zu einer möglichen Rückkehr zum Abkommen, hatten die USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland den Iran aufgefordert, alle "willkürlich inhaftierten Staatsangehörigen" ihrer Länder freizulassen. Kurz darauf signalisierte der Iran seine Bereitschaft für einen Gefangenenaustausch aus "humanitären Gründen".

Motiv für Austausch

Zuerst wollte der Iran vier im Iran inhaftierte US-Bürger freilassen im Austausch gegen vier iranische Staatsbürger, die wegen Verstoß gegen US-Sanktionen in den USA verurteilt wurden, und gegen die Freigabe von sieben Milliarden US-Dollar eingefrorenes Geld.

Am 3. August berichtete allerdingst die Webseite Nournews.ir, die dem iranischen Nationalen Sicherheitsrat nahesteht, dass Gespräche über einen Gefangenenaustausch mit den USA wegen "feigen Verhaltens der US-Regierung" unterbrochen worden seien. Damit bestätigte der Iran indirekt, dass er die inhaftierten Ausländer doch als Druckmittel für politische Zugeständnisse einsetzt. "Humanitäre Gründe" sind nur vorgetäuscht. Das Schicksal der einzelnen Menschen spielt kaum eine Rolle.

"Nahid Taghavi geht es nicht gut", sagt ihre Tochter Mariam Claren auf Anfrage der Deutschen Welle. "Sie hat sich im Teheraner Evin-Gefängnis mit Covid-19 infiziert. Vor circa einem Monat gab es einen Corona-Ausbruch im Frauentrakt. Mehr als 15 Frauen sind aufgrund der Infektion in den Hafturlaub geschickt worden, aber nicht Nahid Taghavi, trotz ihres Alters und Vorerkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes. Gegen Empfehlung des Gefängnisarztes wurde ihr Gesuch auf medizinischen Hafturlaub abgelehnt, um den Druck auf Deutschland zu erhöhen. Die Geiseldiplomatie der Islamischen Republik ist allseits bekannt."