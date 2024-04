Ein Junge trägt liebevoll seine Katze in der Tasche auf dem gefährlichen Weg in den Norden. Der Krieg im Gazastreifen hat bislang bereits zehntausende Tote und Hunderttausende Vertriebene sowie eine massive humanitäre Krise zur Folge. Eine Waffenruhe ist noch immer nicht in Sicht. Wann die Geflüchteten tatsächlich sicher in ihre Heimatstädte zurückkehren können, bleibt ungewiss.