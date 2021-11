DW Nachrichten

"GAME OVER": Urban Art im Berliner Abrissbau

"GAME OVER" heißt es bald für ein altes Casino am Nollendorfplatz in Berlin, doch bis es so weit ist, kommt es noch einmal zu ungeahnten Ehren: 60 Künstler/innen veranstalten dort bis Ende 2021 ihre Urban-Art-Ausstellung. Anschließend wird das Haus abgerissen.