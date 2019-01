Görges in Melbourne überraschend gleich raus

Julia Görges ist gleich zum Auftakt der Australian Open überraschend aus dem Tennis-Turnier ausgeschieden. Die deutsche Nummer zwei und Wimbledon-Halbfinalistin unterlag Danielle Collins aus den USA 6:2, 6:7 (5:7) und 4:6. Im zweiten Satz hatte Görges bereits zum Matchgewinn aufgeschlagen und war nur zwei Bälle vom Einzug in die nächste Runde entfernt.

Eine gute Woche nach ihrem vielversprechenden Turniersieg in Auckland/Neuseeland verabschiedete sich Görges in der Margaret-Court-Arena von Melbourne bereits nach zwei Stunden und 24 Minuten aus dem ersten Grand-Slam-Turnier der Saison. "Dass die Enttäuschung da ist, ist klar. Von den ersten zwei Sätzen her kann ich sagen, dass ich ein gutes Match gespielt habe, das ich leider aus der Hand gegeben habe", sagte die 13. der Weltrangliste. Für de 30-Jährige aus Bad Oldesloe war es ihre erste Auftaktniederlage bei den Australian Open seit ihrem Melbourne-Debüt vor zehn Jahren. Die Weltranglisten-35. Collins hatte hingegen bis dato noch kein einziges Match bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere gewonnen.

Kerber und Nadal werden Favoritenrolle gerecht

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber schaffte dagegen souverän den Sprung in die zweite Runde. Die Tennis-Weltranglisten-Zweite gewann ihr Auftaktmatch gegen die Slowenin Polona Hercog mit 6:2, 6:2. In dem 1:12 Stunden dauernden Spiel auf dem Center Court im Melbourne Park ließ die 30-Jährige nur vier Breakbälle zu, die sie souverän abwehrte. "Im Ganzen war es ein gutes, konstantes Match", sagte Kerber. "Ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um meinen Rhythmus zu finden. Die ersten Runden sind immer schwierig für mich. Im zweiten Satz habe ich mich ein bisschen befreiter gefühlt." Nächste Gegnerin von Deutschlands Sportlerin des Jahres ist die brasilianische Qualifikantin Beatriz Haddad Maia.

Fast mühelos in Runde zwei: Angelique Kerber

Ebenfalls keine Probleme hatte auch die ehemalige Melbourne-Siegerin Maria Scharapowa. Die Russin erteilte der Britin Harriet Dart mit 6:0, 6:0 sogar die Tennis-Höchststrafe. Bei den Herren zog Rafael Nadal als erster Favorit in nächste Runde ein. Der Spanier setzte sich zum Auftakt 6:4, 6:3, 7:5 gegen den Australier James Duckworth durch.

Zwei von sieben deutschen Herren schon raus

Für die deutschen Herren Peter Gojowczyk und Rudolf Molleker ist das Turnier dagegen bereits beendet. Der erst 18-jährige Molleker musste sich in seinem ersten Hauptrundenmatch bei einem Grand-Slam-Turnier dem Weltranglisten-16. Diego Schwartzman mit 1:6, 3:6, 6:4, 0:6 geschlagen geben. Molleker, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, nahm dem Argentinier bei seinem couragierten Auftritt immerhin einen Satz ab. Dabei nutzte der jüngste Spieler im Turnier die einzige Schwächephase von Schwartzman konsequent aus, ehe ihm die Kraft ausging.

Davis-Cup-Spieler Gojowczyk verlor trotz guter Leistung gegen den an Nummer zehn gesetzten Russen Karen Chatschanow mit 6:3, 3:6, 4:6, 3:6.

