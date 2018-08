Fulda findet den Grillkönig

Was es auf einer deutschen Grillparty eher nicht zu essen gibt

Slow Food

Von Texas bis Argentinien ist Grillen keine schnelle Angelegenheit, sondern kann Stunden oder sogar Tage dauern. Das Ergebnis - etwa Pulled Pork oder Spareribs - ist es wert. In Deutschland ist die Wurst in wenigen Minuten essbereit. Die Deutschen sind Profis, was Schnellgrillen angeht. Also guten Appetit!