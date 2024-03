Fukushima: Japans langer Kampf um die nukleare Reinigung

Am Montag, den 11. März, jährte sich in Japan der Tag, an dem das Land das schwerste Erdbeben seiner Geschichte erlebte. Die daraus resultierende Flutwelle verwüstete ganze Landstriche und führte zur Atomkatastrophe von Fukushima. Nach dem Erdbeben der Stärke 9 am 11. März 2011 überfluteten Tsunamis vier Reaktorgebäude. Dies löste in drei Reaktoren eine Kettenreaktion aus, bei der eine erhebliche Menge an Radioaktivität in die Umwelt austrat.

Zehntausende Einwohner konnten schnell evakuiert werden. In den folgenden Jahren wurden die Reaktoren stabilisiert. Die Herausforderung dabei bestand darin, die großen Mengen an entwichenem Kernbrennstoff aus den Reaktoren zu bergen, um die Freisetzung weiterer Strahlung zu stoppen. Diese schwierige Aufgabe ist noch nicht erledigt. Die Bergung musste in Gebäuden erfolgen, wo die radioaktive Verschmutzung immer noch sehr gefährlich hoch ist.

Die Tokyo Electric Power Co (TEPCO), der Betreiber des Kraftwerks, schätzt, dass die Arbeiten zur Sicherung des Standorts zwischen 30 und 40 Jahre dauern werden. Die jüngsten Berichte über die Fortschritte vor Ort waren jedoch größtenteils negativ.

TEPCO verzögert Tests

Im Januar gab TEPCO bekannt, dass es die Pläne zur Durchführung von Tests mit einem Roboterarm zur Entfernung von radioaktivem Material aus Reaktor Nr. 2 verschieben muss. Der ursprüngliche Zeitplan sah vor, dass die Tests im Jahr 2021 stattfinden sollten. Der Plan wurden jedoch aufgrund technischer Probleme verzögert. TEPCO plant nun, den ferngesteuerten Roboter im Oktober 2024 in Betrieb zu nehmen - drei Jahre nach dem ursprünglichen Zeitplan.

Auch andere Bereiche des Projekts standen vor Herausforderungen: Die ersten Drohnen und ein Roboter, die Anfang des Monats in das Reaktorgebäude Nr. 1 geschickt wurden, litten unter Störungen. Die Drohnen und der Roboter mussten abgezogen werden, bevor sie ihre Mission abschließen konnten. Ihr Auftrag: aus dem Reaktor ausgetretene geschmolzene Brennstoffreste zu lokalisieren und andere Schäden zu kartieren.

TEPCO behauptet jedoch, dass stetige Fortschritte erzielt werden und dass das 30- bis 40-Jahres-Ziel für die Stilllegung weiterhin realisierbar ist. "Wir kommen mit jeder Aufgabe, die zur Erreichung des Hauptziels erforderlich ist, sicher und stetig voran", sagte das Unternehmen in einer Erklärung gegenüber der DW. "Basierend auf der Roadmap und der 'Risikokarte' der Nuklearregulierungsbehörde wurden die Schritte zur Stilllegung, die in den nächsten 10 Jahren unternommen werden sollen, im Aktionsplan für die mittel- und langfristige Stilllegung zusammengestellt. Dieser Plan wird in regelmäßigen Abständen im Hinblick auf den Fortschritt der Stilllegung und das Auftreten neuer Probleme, die angegangen werden müssen, überarbeitet", erklärte TEPCO.

Wissenschaftler testen Fische aus Fukushima nach der Freisetzung von AKW-Wasser, Oktober 2023 Bild: Eugene Hoshiko/Pool/REUTERS

Das Unternehmen betont seine Erfolge, darunter die vollständige Entfernung verbrauchter Kernbrennstoffe aus den Einheiten drei und vier auf dem Gelände, eine deutliche Reduzierung der Menge an Wasser, das in die Kammern unterhalb der Reaktoren eindringt und dort mit Strahlung kontaminiert wird. Zudem erfolgt die erfolgreiche Behandlung von radioaktivem Wasser gemäß den Standards der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), bevor es in den Pazifischen Ozean abgegeben wird.

Schwierige Umstände

Vincent Gorgues, der Stabschef des französischen Hochkommissars für Nuklearenergie und derzeit einer von drei internationalen Sonderberatern der Japanischen Gesellschaft für "Schadensausgleich und Stilllegungsförderung im Nuklearbereich", erklärte gegenüber DW, dass der bisherige Fortschritt trotz zahlreicher Herausforderungen überwiegend positiv zu bewerten sei.

"Nukleare Projekte sind komplex", sagte er. "Unter ihnen sind Stilllegungsprojekte sehr speziell und weisen einen höheren Schwierigkeitsgrad auf, hauptsächlich aufgrund der Unsicherheiten über den ursprünglichen Zustand der Anlage und der Schwierigkeiten bei der sicheren Verwaltung aller radioaktiven Abfallströme."

Die Komplexität vervielfacht sich am Standort Fukushima weiter, betonte er weiter und fügte hinzu: "Selbst heute ist der Zugang zu den Reaktorgebäuden sehr schwierig und erfordert vollständig ferngesteuerte Eingriffsmöglichkeiten". Es sei eine große Herausforderung, Untersuchungen durchzuführen und eine genaue Vorstellung davon zu gewinnen, "was getan werden muss, noch bevor überlegt wird, wie es getan werden soll."

Darüber hinaus hat jeder der drei beschädigten Reaktoren seine eigenen spezifischen Herausforderungen, und es gibt keinen Lagerort für den hochradioaktiven Nuklearabfall, der von der Baustelle entfernt werden muss, betonte er. Die wichtigsten Schritte bestehen nun darin, den gesamten abgebrannten Kernbrennstoff, ob intakt oder ausgelaufen, aus den Reaktorgebäuden eins und zwei zu entfernen und die Brennstoffreste aus den teilweisen Kernschmelzen zu bergen und zu entsorgen.

Gorgues meint, dass er die beschleunigte Freisetzung des behandelten Wassers aus dem Werk bevorzugen würde, um die Hunderten von Lagertanks abzubauen, die derzeit einen Großteil des Geländes einnehmen. "Dieses Gelände wird für neue Einrichtungen zur Abfallbehandlung und Abfalllagerung benötigt".

Der Experte relativierte auch Vermutungen, dass TEPCO wahrscheinlich nicht in der Lage sein werde, den deklarierten Zeitplan für den Stilllegungsprozess einzuhalten. Er betonte, dass der Zeitplan von drei oder vier Jahrzehnten "ein Ziel" und nicht eine Frist sei. "Das ist kein Wettrennen, sondern ein strukturierter, sorgfältiger, schrittweiser Ansatz, der in jeder Phase Zeit erfordert, um die beste Strategie zu bestimmen und sowohl kurzfristige als auch langfristige Sicherheit zu gewährleisten", sagte Gorgues. Er fügte hinzu, dass die radiologischen Bedingungen "extrem feindlich" seien.

Dieser grobe Zeitrahmen von 30 bis 40 Jahren hab zwei kommunikative Ziele: zu zeigen, dass es lange dauern würde, aber auch zu zeigen, dass der Zeitrahmen mit einer Berufszeit zu vergleichen sei und die Last nicht über mehrere Generationen weitergegeben werden würde. "In diesem Sinne müssen wir dieses Ziel betrachten."

Er fügte hinzu, dass angesichts der einzigartigen Herausforderungen, die sich in Fukushima stellen, es immer unausweichlich war, dass sich der Zeitplan für den Betrieb weiterentwickeln würde. "Ich möchte jedoch betonen, dass diese Verzögerungen gering geblieben sind und dass das meiste von dem, was angekündigt wurde, erreicht wurde", sagte er. "Meiner Meinung nach und unter diesen Bedingungen ist das, was bereits getan wurde, eine bemerkenswerte Leistung."

Aus dem Englischen adaptiert von Shabnam vom Hein