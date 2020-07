Fuchs stiehlt über hundert Schuhe in Berlin

Tiere erobern leere Städte zurück

Ungewohntes Gelände

Am 24. März begann in Indien eine landesweite Ausgangssperre. Insgesamt 1,3 Milliarden Menschen – etwa 17% der Weltbevölkerung – sind davon betroffen. Die streunenden Hunde haben sich zu Nutze gemacht, dass fast alle Flüge in Indien ausgesetzt wurden, und kurzerhand den Ankunftsterminal in Kalkutta in Beschlag genommen. Es gibt zig Millionen streunende Hunde auf den Straßen.