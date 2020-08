Fußballer spielen aus Protest nackt

Diese zehn Fußball-Klubs machen den größten Umsatz

Juventus Turin - 459,7 Millionen Euro

Italiens Rekordmeister ist hat sich an Arsenal vorbei auf den zehnten Rang geschoben, weil man 14,1 Millionen mehr umgesetzt hat als die Londoner. Ob es am Gehalt von Superstar Ronaldo lag? Auch Neuzugänge wie Matthijs de Ligt haben Geld gekostet. Vor allem aber ist Juve, anders als Arsenal, stets in der Champions League vertreten - und da fließt deutlich mehr Geld als in der Europa League.

Autorin/Autor: Andreas Sten-Ziemons