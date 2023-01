Fußball-Nationalmannschaft der Männer

Fußball-WM: Niclas Füllkrug rettet gegen Spanien ein Unentschieden

In ihrem zweiten Spiel bei der Fußball-WM in Katar gegen Spanien zeigt die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick eine verbesserte Leistung. Am Ende sticht mit Joker Niclas Füllkrug ein WM-Debütant.