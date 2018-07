Fußball-Ligen im Vergleich: Wie weltmeisterlich ist die französische Liga?

Im Sport werden immer zwei Geschichten erzählt: die des Erfolges und die der Niederlage. England hat bei dieser WM beides vereint. Die Three Lions sind im Halbfinale ausgeschieden. Im DW-Score ist die englische Premier League jedoch mit weitem Abstand die beste Liga der WM. Auch wenn die englischen Fans es wohl lieber in einem anderen Kontext gehört hätten: "Football is coming home". Allerdings ist dieser Erfolg keine Sensation. Seit Jahren gelten die Premier League gemeinsam mit der spanischen La Liga als das Maß aller (Fußball-)Dinge – der Schein trügt nicht.

Erfolg der Legionäre

Wie gut sind die Fußball-Ligen im Vergleich? Der DW-Score bildet ab, wie erfolgreich die einzelnen Ligen bei der WM gespielt haben – der Erfolg der Nationalmannschaften wird dabei über die eingesetzten Spieler auf die unterschiedlichen Ligen übertragen. Die neue “Weltmeisterliga” belegt dabei den 5. Rang, geschlagen von der englischen Premier League, der spanischen La Liga, der deutschen Bundesliga und der italienischen Serie A. Für die französische Ligue 1 ist noch Luft nach oben, was ein Beispiel der französischen Mannschaft zeigt: Allein im Finale standen mit Kylian Mbappe und Nabil Fekir nur zwei Spieler der Ligue 1 auf dem Platz – so viele wie aus der Bundesliga.

Was bei der französischen Nationalmannschaft außerdem auffällt: Im Gegensatz zu den zwei vergangenen Weltmeistern haben sie deutlich mehr Spieler aus unterschiedlichen Vereinen. Das spanische WM Team gewann 2010 durch einen fulminanten Fußball umgesetzt von Spielern des FC Barcelona und Real Madrid. Die Deutschen gewannen 2014 in einer Zeit, in der der FC Bayern München auf dem Zenit seines Fußballspiels war – und sieben seiner Spieler im Maracanã Stadion für die deutsche Nationalmannschaft das Finale bestritten. Für Frankreich wurden im Finale Spieler zwölf unterschiedlicher Vereine eingesetzt.

Bundesliga und Serie A sind für eine Überraschung gut

Was hatten die Deutschen und Italiener entspannte K.O.-Wochen. Dies gilt nicht unbedingt für ihre heimischen Teams. Der Aufstieg des Frankfurters Ante Rebic (Kroatien) und des Stuttgarters Benjamin Pavard (Frankreich) kommt nicht nur den Vereinen zugute, Stichwort Markenwert, sondern auch den nationalen Verbänden. Das Beispiel zeigt: Die Bundesliga hat viele Spieler entsendet, die in ihren jeweiligen Nationalmannschaften ausgesprochen erfolgreich spielten. Allein an der Bundesliga kann es also nicht liegen, dass die deutsche Nationalmannschaft miserabel abgeschnitten hat.

Auch die italienische Liga – mit ihrer Nationalmannschaft hatte sich Italien erst gar nicht für die WM qualifiziert – hat im DW-Score deutlich besser abgeschnitten als die französische Ligue 1. Das lag unter anderem am Neuweltmeister Blaise Matuidi, den Vizeweltmeistern Ivan Perisic und Mario Mandzukic sowie dem Belgier Dries Mertens.

In den finalen DW-Score sind die Punkte aus allen Phasen des Turniers eingeflossen. Nach jeder Runde wurden die Punkte, die eine Nationalmannschaft erzielt hat, anteilig auf die jeweilige Liga umgelegt: Je nach dem, wie viele Spieler einer Liga für jede Nationalmannschaft im Einsatz waren. Die genaue Herangehensweise ist hier dokumentiert.

Wettkampf der Kontinente

Mit Blick auf die Top 10-Ligen des DW-Scores sticht noch etwas hervor: Bis auf die mexikanische Primera Division sind sie alle Top-Ligen Mitglied in der UEFA. Fußballweltmeisterschaften sind nicht nur Wettkämpfe zwischen verschiedenen Nationen, sondern auch ein Wettkampf der Kontinente. Wobei Europa und dessen Kontinentalverband UEFA den Olymp der Fußballnationen darstellen – sehr zum Verdruss der Südamerikaner.

Die großen Stars der Viertelfinalteilnehmer Uruguay und Brasilien spielen nicht in den heimischen Ligen, sondern in Europa bei Paris St. Germain, Manchester City und dem FC Barcelona. Aus der mexikanischen Primera Division (CONCACAF) spielten hingegen Spieler in der japanischen, kolumbianischen, uruguayischen, argentinischen und natürlich der mexikanischen Nationalmannschaft – allesamt Mannschaften die mindestens die Gruppenphase der WM erfolgreich überstanden haben.

Die Shoppingtour der chinesischen Super League macht sich in dem Ranking bemerkbar und fördert das gute Abschneiden des Kontinentalverbands AFC. Der Brasilianer Renato Augusto und der Argentinier Javier Mascherano sind die prominentesten Beispiele. Das gute Abschneiden des AFC liegt aber auch darin begründet, dass viele Nationalmannschaften aus diesen Verbänden auf Spieler der heimischen Ligen setzen. Während afrikanische und südamerikanische Nationalspieler hauptsächlich in Europa spielen.

Die Fußballweltmeisterschaft 2018 hat eindrucksvoll unterstrichen, dass nicht nur europäische Nationalmannschaften, sondern vor allem die europäischen Ligen im Moment die Standards im Fußball setzen. Der Fußball entwickelt sich nicht in der Ausnahmesituation Weltmeisterschaft weiter, sondern im regelmäßigen Training und den Saison-Spielen der Vereine. Die Impulse dafür kommen sehr wahrscheinlich aus Europa – vielleicht sogar auch aus der Bundesliga.