Fußball-Genuss mit Hindernissen in Budapest

So muss sich das "Fußball-Paradies" anfühlen. Das spielerische Potenzial beim Duell zwischen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal? Weltklasse. Und die rund 55.000 Zuschauer auf den Rängen in der ausverkauften Puskas Arena in Budapest geben diesem Spiel einen würdigen Rahmen - zumindest unter vor-pandemischen Maßstäben. Da stellt sich mitunter die Frage: Worauf soll man hier eigentlich als erstes achten?

In der sechsten Minute landet der erste Torabschluss von Cristiano Ronaldo in den Armen von Frankreichs Torhüter Hugo Lloris. Und dann geht es schnell: Nach dem Abwurf folgt einer dieser 40-Meter-Vertikalpässe von Frankreichs Mittelfeld-Chef Paul Pogba, die man in ihrer eleganten Präzision nur im Stadion bewundern kann. Er landet bei Kylian Mbappé, der in die Tiefe spurtet, am ersten Verteidiger einfach vorbeizieht und einen Haken schlägt. Im Stadion wird es lauter. Erst der dritte portugiesische Verteidiger kann Mbappé auf Kosten einer Ecke stoppen. Da ist sie, die ganz große Fußballbühne, die dieses Spiel versprochen hat.

Einfach zum Fußball gehen war gestern

Für Fans aus dem Ausland, die diesen Spitzenfußball im Stadion genießen wollen, bedarf es allerdings einiges an Geduld und Vorbereitung, bevor Platz genommen werden kann. Schon bei der Einreise nach Ungarn ist ein negativer PCR-Test nötig, egal aus welchem Land man zum Turnier möchte. Ohne PCR-Test gibt es auch keinen Einlass im Stadion. Die Überprüfung geschieht allerdings nicht am Stadiontor, sondern an eigens eingerichteten "Wristband Points" am Flughafen, in der Stadt oder in der Nähe des Stadions. Das "magische" Armband kann nur persönlich abgeholt werden. Einfach zum Fußball gehen? Das war gestern.

Einer der "Wristband Points" vor dem Stadion in Budapest

In der 27. Minute gerät Frankreich dann zum ersten Mal in arge Bedrängnis. Hugo Lloris unterschätzt die Geschwindigkeit seines Gegners Danilo Pereira und faustet den Portugiesen zu Boden - Elfmeter. Eine Sache für den mittlerweile 36-jährigen Superstar der Portugiesen. Anlauf Ronaldo, kurze Verzögerung, Keeper verladen, 1:0 Portugal - für Ronaldo der vierte Treffer bei dieser EM.

Später trifft er noch einmal per Elfmeter, Turniertreffer Nr. 5 und das 109. Länderspieltor des Stürmers, der damit mit Länderspiel-Rekordtorschütze Ali Daei aus dem Iran gleichzieht. Mit 14 Toren bei EM-Endrunden und sieben weiteren bei Weltmeisterschaften ist Ronaldo nun auch noch vor Miroslav Klose (19 Treffer bei EM- und WM-Endrunden) der Spieler mit den meisten Toren bei den beiden großen Turnieren. Auch an diesem Abend in Budapest hat man mal wieder den Eindruck: Für Ronaldo ist der Superlativ täglich Brot.

Masken im Stadion Mangelware

Auf den Rängen sind 1,5 Meter Abstand und das Tragen einer Maske Pflicht. Das schreibt die UEFA vor. Doch im Stadion-Vorraum hält sich kaum jemand daran. Die ungarischen "Volunteers" weisen freundlich auf die Regeln hin, das stört viele aber nicht weiter. Ähnlich ist auch das Bild Im Innenraum: Fußball mit Vollbesetzung, wer denkt da an Masken?

Doppeltorschütze für Frankreich: Karim Benzema

In der 48. Minute präsentiert Frankreich das nächste fußballerische Bonbon. Paul Pogba wieder mit einem dieser weichen, präzisen Vertikalpässe auf Karim Benzema, der zum 2:1 für Frankreich abschließt. Zum perfekten Zeitpunkt war er gestartet, mit schnellen Schritten gewann er Platz, und kaltschnäuzig schloss er gegen Portugals Keeper Rui Patricio ab. Der französische "Effektivitätsästhet " erscheint zum zweiten Mal auf der Anzeigetafel.

Hinweise verpuffen

"Bitte jederzeit die Maske tragen", raunzt es zweimal pro Halbzeit aus den Stadionlautsprechern, Mit zaghaften Pfiffen quittiert das Publikum die Durchsage. Bei Temperaturen von knapp 30 Grad wollen die meisten einfach keine Maske tragen. Selbst auf der großzügig gestalteten Pressetribüne schwitzt man, nur schätzungsweise die Hälfte der Medienschaffenden hält es unter der Maske aus.

In der 68. Minute schlenzt Paul Pogba den Ball erneut in Richtung Toreck, doch dieses Mal ist Torhüter Rui Patricio da und lenkt den Ball ans Lattenkreuz. Es bleibt am Ende beim 2:2-Unentschieden. In den letzten zehn Minuten wird angesichts des Unentschiedens im Parallelspiel zwischen Deutschland und Ungarn in München das letzte Risiko vermieden. Beide Teams sind schließlich weiter. Und das haben sie sich auch verdient.

Feiernde französische Fans nach Abpfiff vor der Puskas Arena

Nach Abpfiff feiern die Mannschaften vor ihrem jeweiligen Block. Noch 15 Minuten nach Schlusspfiff sind die härteren Fans auf den Rängen, bei den Franzosen geht es sogar noch ein wenig länger. Dann strömen auch die letzten raus aus der Puskas-Arena. Ordner ermahnen sie erneut, Maske zu tragen und Abstand zu halten. Und das klappt jetzt auch überwiegend. Doch bei aller Freude über Weltklasse-Fußball im Stadion: Beim Fußball-Genuss mit Hindernissen bleibt ein deutlicher Beigeschmack.