Fußball-Bundesliga: VfL Bochum entlässt Trainer Letsch

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat sich von Trainer Thomas Letsch getrennt. Das gab der abstiegsbedrohte Klub zwei Tage nach der bitteren Niederlage bei Abstiegskonkurrent 1. FC Köln bekannt. Bis zur 90. Spielminute hatten die Bochumer in Köln mit 1:0 geführt, dann waren noch zwei späte Kölner Tore gefallen und der VfL hatte die sicher geglaubten Punkte noch aus der Hand gegeben.

Bochum schien nach einem 3:2-Sieg gegen den FC Bayern München am 22. Spieltag eigentlich schon gerettet, verlor dann aber fünf der sechs letzten Bundesliga-Spiele. In der Tabelle der Fußball-Bundesliga hat der VfL nun nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und vier auf den ersten Abstiegsplatz.

Kuntz oder Stöger als Nachfolger?

"In unserer aktuellen Situation haben wir nicht mehr die Überzeugung, es in der bisherigen Konstellation zu schaffen", kommentierte Sportchef Patrick Fabian Letschs Rauswurf. Über die Neubesetzung des Trainerpostens will der VfL zeitnah informieren. Ein Kandidat für die Nachfolge soll der frühere U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz sein. Der 61-Jährige spielte von 1983 bis 1986 und in der Saison 1998/99 für den VfL. Von 2006 bis 2008 war er Manager des Klubs und zuletzt war er als Nationaltrainer der Türkei angestellt.

Stefan Kuntz hatte in Bochum schon einige Jobs - nur als Cheftrainer hat er beim VfL noch nicht gearbeitet Bild: Perry vd Leuvert/NESimages/DeFodi Images/picture alliance

Darüber hinaus soll der VfL mit Peter Stöger verhandelt haben. Für den 57 Jahre alten Österreicher wäre es nach seinen Stationen in Köln (2013 bis 2017) und Dortmund (2017 bis 2018) eine Rückkehr in der Fußball-Bundesliga.

Letsch hatte die Bochumer im September 2022 als Tabellenletzten übernommen und in der vergangenen Saison den direkten Klassenerhalt geschafft. Auch in dieser Spielzeit hatte der VfL viele Experten lange positiv überrascht, am Ende war der 55-Jährige aber offenbar nicht mehr in der Lage, den Negativtrend zu stoppen.

asz/tk (SID, dpa)