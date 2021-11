"Wir sind nur ein Karnevalsverein", singen die Fans der Mainzer gerne. Das Image des Underdogs ist ihnen durchaus recht. Denn der Verein mit einem der kleinsten Liga-Etats spielt selten gegen den Abstieg.

Jahrelang fristete der Verein in Mainz ein Schattendasein. Bis Jürgen Klopp ausgerechnet an Fastnacht vom Spieler zum Trainer befördert wurde. Von da an ging es aufwärts - seit 2009 spielt Mainz 05 durchgehend in der 1. Liga.