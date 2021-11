Friedhöfe sind traurige und doch oftmals auch sehr schöne Orte mit prachtvollen Gräbern und gepflegter Parkanlage.

Zu den schönsten Begräbnisstätten Europas gehören der Friedhof Ohlsdorf in Hamburg, der Zentralfriedhof in Wien und Père Lachaise in Paris. Hier sind einige berühmte Persönlichkeiten begraben, deren Ruhestätten sich zu regelrechten Pilgerorten entwickelt haben.