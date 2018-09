Freistaat Bayern darf "Neuschwanstein" als Marke verwenden

Ludwig II. von Bayern und seine Schlösser

Schloss Neuschwanstein

Kaum vier Jahre im Amt und 23 Jahre jung entwarf Ludwig II. 1868 sein erstes Schloss. Und was für eins! Neuschwanstein ist heute Deutschlands bekanntestes Schloss und eines der meistbesuchten Europas. Einer mittelalterlichen Ritterburg nachempfunden thront es auf einem Felssporn in den Allgäuer Bergen über dem Ort Schwangau. Jedes Jahr zieht es 1,5 Millionen Touristen aus aller Welt magisch an.