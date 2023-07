Frauen in Afghanistan unter den Taliban

Frauen werden unter der Taliban aus dem öffentlichen Leben verbannt - von Bildungseinrichtungen und dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen und in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.

In Afghanistan leiden die Menschen seit Jahrzehnten unter Hunger, Krieg und Terror. Doch mit der Machtergreifung der Taliban im August 2021 verschärfte sich die Situation gravierend. Für Frauen und Mädchen ist die Lage besonders dramatisch. In nur wenigen Monaten haben sie sie von der Teilhabe am öffentlichen Leben ausgeschlossen. Die Taliban hat zahlreiche Verbote, die Frauen und Mädchen daran hindern, ihre grundlegenden Rechte auf Meinungsäußerung, Freiheit, Arbeit und Bildung wahrzunehmen, erlassen. Afghaninnen, die friedlich für ihre Rechte protestieren, werden bedroht, verhaftet und gefoltert.