Frauen im Alter und die Erfahrung von Gewalt

Sie bildet sich fort in Alterspsychiatrie und geriatrischer Reha, spezialisiert sich auf sexualisierte Gewalt. Nach vielen beruflichen Stationen gründet sie 2012 eine Beratungsstelle für Frauen ab sechzig, die Gewalt erlebt haben. Genannt Paula e.V., in Erinnerung an eine Altenheim-Bewohnerin.

Romance Scam: Heiratsschwindel im Netz

Wenn nach dramatischen und schwierigen Beziehungen dann der Mann kommt, der frau die Welt zu Füßen legt und die tiefsten Sehnsüchte anspricht, kann auch die vernünftigste Frau schwach werden, so jedenfalls die Zuschauerin, die Frau tv angeschrieben hat. Sie will andere Frauen warnen, denn hinter Romance Scam stecken Profis, die nur das Geld der Frauen wollen.

Hebamme aus Leidenschaft

Weil es finanziell schwierig ist und die Arbeitsbedingungen schlecht sind, haben viele Hebammen den Beruf aufgegeben oder ergreifen ihn gar nicht erst. Es herrscht inzwischen Hebammenmangel. Lea hat sich davon nicht abhalten lassen und ist Hebamme geworden. Clare von Mädelsabende besucht sie, um zu verstehen, wie Lea das macht mit dem Beruf.

Junge Frauen suchen Vorbilder

In den sozialen Medien sind sie so präsent wie selten zuvor in der Öffentlichkeit: Die Frauen der Vergangenheit, über deren Leistungen lange kaum geredet wurde. Frau tv hat mit drei jungen Frauen über dieses Phänomen gesprochen und sie sagen: „Ich möchte nicht mit Männern verglichen werden. Und es sollen nicht Standards wie heldenhaft und männlich an mich gesetzt werden und auch an sonst keine Frau.“

Sendezeiten:

DW Deutsch

DI 18.01.2022 – 20:00 UTC

MI 19.01.2022 – 05:30 UTC

MI 19.01.2022 – 11:30 UTC

MI 19.01.2022 – 14:30 UTC

FR 21.01.2022 – 01:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

DI 18.01.2022 – 21:30 UTC

MI 19.01.2022 – 02:45 UTC

MI 19.01.2022 – 10:00 UTC

MI 19.01.2022 – 20:00 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3