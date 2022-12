"Frau, Leben, Freiheit" - drei Monate Proteste im Iran

„Frau, Leben, Freiheit!“

Am 17. September beginnt der Aufstand gegen das Mullah-Regime: Bei der Beerdigung Aminis in ihrem kurdischen Heimatort Saghes nehmen Frauen ihre Kopftücher ab, schwenken sie in der Luft und rufen „Jin, Jiyan, Azadî“ - zu deutsch „Frau, Leben, Freiheit“. Der Ruf wird zum Slogan der neuen iranischen Revolution. Am 40. Todestag Aminis kommen Tausende zum Friedhof, wie hier zu sehen ist.