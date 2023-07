Frankreichs Polizei und die Gewalt

Der Tod des 17-Jährigen Nahel durch Polizeischüsse in Nanterre bei Paris hat gewalttätige Proteste in ganz Frankreich ausgelöst.

In Frankreich kommt es seit Tagen zu schweren Unruhen. Die Regierung schließt die Ausrufung des Notstandes nicht aus. Auslöser war der Tod eines Jugendlichen. Eine Motorradstreife in Nanterre bei Paris hatte den 17-jährigen Nahel am Dienstagmorgen am Steuer eines Autos gestoppt. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe des Polizisten. Gegen den Beamten wird wegen Totschlags ermittelt, er sitzt in Untersuchungshaft.