Frankfurt bleibt oben dran

FRANKFURT - LEVERKUSEN 2:1 (1:0)

---------

Acht Gelbe Karten verteilt Schiedsrichter Brych in der letzten Partie des 15. Spieltags zwischen Eintracht Frankfurt und Leverkusen. Frankfurt erkämpft sich den 2:1 (1:0)-Sieg gegen Leverkusen, hätte seinen Fans aber das Zittern ersparen könne, wenn es seine zahlreichen Chancen genutzt hätte. Danny Da Costa (28. Minute) und Filip Kostic (57.) erzielten für die Gastgeber die Tore, für Leverkusen war Karim Bellarabi (65.) erfolgreich. Die Eintracht festigt nach zuletzt zwei Niederlange in der Liga den fünften Tabellenplatz, während Leverkusen im Tabellenmittelfeld auf Rang elf stecken bleibt.

Haben Sie das Spiel verpasst? Dann erleben Sie doch die Partie hier bei uns im DW-Liveticker noch mal nach.

ABPFIFF

90.+3 Minute: Frankfurts Jovic marschiert in den Strafraum, zwei Leverkusener sind zu langsam, aber sein Ball geht am linken, langen Pfosten knapp vorbei.

90.+2 Minute - WECHSEL: Leverkusens Gacinovic lässt sich sehr viel Zeit, um den Rasen zu verlassen. STENDERA darf noch mal anschwitzen. Leverkusen hat nochmal eine Ecke, aber die ist harmlos. Der Konter der Frankfurter ist schlecht ausgeführt.

90.+1 Minute: Vier Minuten Nachspielzeit. Leverkusen ist nun mal im Eintracht-Strafraum. Aber Trapp zeigt eine tolle Reaktion.

90. Minute - GELBE KARTE: Frankfurts GACINOVIC ist nun dran. Leverkusen spielt hier viel zu viel klein-klein. So wird das mit dem Ausgleich nichts.Im Gegenteil, Frankfurt ist des öfteren im Leverkusener Strafraum zu finden.

87. Minute - GELBE KARTE: Frankfurts FERNANDES holt Bellarabi kurz an der Seitenlinie von den Beinen. Kurz darauf wird auch Leverkusens zu Recht ALARIO verwarnt für seinen Rempler an Fernandes, nach dessen Foul an Bellarabi.

85. Minute - WECHSEL: Bei Leverkusen ist jetzt PAULINHO im Spiel für Brandt.

84. Minute - WECHSEL: Frankfurts DE GUMÁN ersetzt Willems.

84. Minute - GELBE KARTE: Jetzt wird erstmals ein Leverkusener verwarnt: BELLARABI.

81. Minute - WECHSEL: Frankfurts Coach Hütter tauscht positionsgenau aus. Stürmer Haller muss runter. Stürmer JOVIC ersetzt ihn.

80. Minute - GELBE KARTE: Rebic läuft in den Strafraum. Jedvaj blockt seinen Schuss ab, aber trotzdem wird der Ball noch gefährlich, Torwart Hradecky muss parieren. Kurz darauf wird Frankfurts SALCEDO verwarnt, weil er bei einer Schiedsrichter-Entscheidung (Stürmerfoul) geklatscht hat.

77. Minute: Salcedo sieht, das Leverkusens Schlussmann Hradecky weit draußen steht und schießt einen weiten Ball. Hradeckc kann den Ball gerade noch über die Latte lenken. Glück gehabt. Kurz darauf fordert Frankfurt einen Elfmeter, nachdem Gacinovic nach leichter Berührung von Brandt im Strafraum fällt, aber der Leverkusener hat ganz klar abgebremst - das war nichts.

73. Minute: Leverkusen hat auf Dreierkette umgestellt und ist da manchmal anfällig, wie gerade beim Versuch von Haller. Kurz darauf auf der anderen Seite schirmt Falette an der Seitenlinie den Ball gegen Alario ab, der Argentinier haut - wohl aus Frust - dem Frankfurt - in den Nacken. Es gibt keine Karte, dafür aber Einwurf für die Gäste. Es ist ein hartes, nickeliges Spiel, wo Schiedsrichter Brych nicht immer richtig liegt.

70. Minute: Kostic flankt mal wieder von links, aber Rebic springt der Ball beim Schussversuch über den Schlappen. Kurz darauf bodycheckt Jedvaj Haller, obwohl der Ball nicht in direkter Nähe ist. Dafür kann man auch mal Gelb geben.

65. Minute - TOR ⚽: Bailey mit der flachen Hereingabe. In der Mitte verpasst Alario den Ball, aber BELLARABI war ebenfalls mitgelaufen. Da hat sich die Einwechslung des Jamaikaners doch schon gelohnt.

63. Minute - WECHSEL: Leverkusens Trainer Herrlich bringt Offensivmann BAILEY für den Rechtsverteidiger Weiser.

62. Minute: Bei einem Schuss von Frankfurts Ndicka direkt auf Hradecky wirkt Leverkusens Torwart unsicher, er lässt den Ball abprallen. Aber da ist zum Glück für die Leverkusener kein Frankfurter.

61. Minute: Foul von Leverkuseners Kohr an Gacinovic, der bei einem hohen Ball den Frankfurter an den Beinen trifft. Da hätte Kohr verwarnt werden müssen.

59. Minute: Rebic vergibt eine sehr gute Chance. Kurz darauf hat der Kroate die nächste Möglichkeit auf dem Fuß nach einem Zuspiel von Gacinovic. Aber der Flachschuss von Rebic geht knapp am Tor vorbei.

57. Minute - TOR ⚽: Frankfurt erhöht. Diesmal ist der Torschütze KOSTIC. Da Costa bleibt auf der rechten Seite noch an der Leverkusener Abwehr hängen, aber der Ball landet bei Haller, der mit einer scharfen Hereingabe Kostic sieht, der den Ball aus fünf Meter reinmacht. Sehr schön herausgespielt!

Das zweite Tor für die Eintracht, diesmal ist Kostic (Nr. 10) der Torschütze

50. Minute: Rebic lässt diesmal auf der rechten Seite zwei Leverkusener stehen, passt dann noch mit der Fußspitze auf Gacinovic, der mittig vor dem Strafraum platziert wird. Die Gäste haben seit der Pause noch nicht wieder ins Spiel gefunden und muss aufpassen, hier nicht gleich das zweite Tor zu kassieren.

49. Minute: Haller gibt vor dem Strafraum zu Rebic auf der rechten Seite. Der geht zur Grundlinie und lässt mit einer Körpertäuschung zwei, nein drei Leverkusener austauschen und zieht dann ab. Aber Schlussman Hradecky kann klären.

47. Minute: Die Eintracht macht gleich wieder Druck. Haller kommt von den rechten Seite und flankt. Aber Weiser kann - weil kein Frankfurter in der Nähe ist - den Ball in Ruhe mit der Brust auf Torwart Hradecky ablegen.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT - Ein sehr intensives Flutlichtspiel. Ein Konter folgt dem nächsten. Die Eintracht ist im Strafraum aber konsequenter, die Führung geht somit in Ordnung. Nicht ganz in Ordnung ist es, dass die Frankfurter Spieler zu oft auf die Knöchel des Gegners gehen.

45.+2. Minute: Leverkusens Havertz setzt sich im Strafraum gegen zwei Eintracht-Profis durch und lupft dann den Ball über Torwart Trapp, aber der Ball geht ganz knapp am Pfosten vorbei.

43. Minute: Das muss doch Gelb geben. Gacinovic trifft Tah mit dem Stollen ganz übel am Knöchel. Er muss behandelt werden. Dann pfeifen die Eintracht-Fans auch noch, als der Leverkusener wieder das Spielfeld betritt. Kurz darauf zieht Bellarabi kurz vor dem Strafraum ab, der der Ball wird abgeblockt.

41. Minute: Kostic flankt von links auf Rebic, der lässt den Ball mit der Brust auf den heraneilenden Haller abprallen, aber Torwart Hradecky pariert den Schuss des Eintracht-Stürmers.

36. Minute: Willems tankt sich durch die Leverkusener Abwehr durch und kommt im linken Strafraum zum Schuss. Hradecky kann den Ball mit beiden Händen festhalten.

32. Minute - GELBE KARTE: Mit hohem Bein geht HALLER in einem Zweikampf mit Dragavic, aber bevor der Franzose ihn am Kopf trifft, zieht er zurück. Trotzdem fällt der Leverkusener theatralisch zu Boden. Die Karte hätte sich Schiedsrichter Brych sparen können.

30. Minute - GELBE KARTE: Ein ähnliches Foul an Havertz, wie es zuvor schon Willems gemacht hat. NDICKA trifft ebenfalls den Knöchel.

28. Minute - TOR ⚽: Der Ex-Leverkusener netzt ein. Kostic bringt den Ball trotz Bedrängnis in die Fünfmeterraum, wo DA COSTA nur seinen Fuß hinhalten muss, damit der Ball über die Linie geht.

Torschütze da Costa (rechts) freut sich mit Teamkollegen Gacinovic über die Führung

23. Minute: Freistoß für Frankfurt auf der ganz rechten Seite. Leverkusens Jedvaj köpft den Ball knapp über das eigene Tor. Die Ecke darauf kann Leverkusen aber klären, der Konterversuch von Brandt wird aber unterbunden.

21. Minute: Rebic setzt sich auf der linken Strafraumhälfte durch und passt zurück auf Haller an der Fünfmetergrenze. Der Franzose trifft den Ball mit dem Knie, aber der Ball kann noch abgeblockt werden. Puh, hier hat man ja kaum mal Zeit zum Luftholen.

17. Minute - VIDEOBEWEIS: Der Ex-Frankfurter Torwart Hradecky will einen Rückpass wegschießen, dann kommt Rebic mit gestrecktem Fuß angerauscht und holt den Finne von den Beiden. Aber er wird nicht verwarnt. Kurz darauf zieht Brand im linken Strafraum mit links ab. Schlussmann Trapp wehrt zur Ecke ab, Nach einem Kopfball von Volland Falette klärt auf der Linie. Den Abpraller zieht Bellarabi ins linke Eck - Tor. Schiedsrichter Brych schaut sich die Wiederholung auf dem Monitor an. Dragovic hat im passiven Abseits Torwart Trapp die Sicht genommen.

15. Minute: Leverkusens Bellarabi passt kurz vor dem Strafraum auf Brandt, der täuscht an und legt sich den Ball auf den rechten Fuß und zirkelt den Ball ins lange Eck - aber Torwart Trapp klärt zur Ecke. Daraus ergibt sich wieder ein Konter der Frankfurter, wo Tah Rebic abläuft.

13. Minute: Es ist ein intensives Spiel mit hartem Zweikämpfen, aber auch schnellen Kontern. Fernandes fällt im Leverkusener Strafraum, aber Schiedsrichter Brych pfeift zu Recht ein Offensivfoul.

11. Minute: Leverkusen kann sich langsam vom Druck befreien, obwohl sie die harte Spielweise der Eintracht-Profis derzeit ordentlich zu spüren bekommen. Nach einem Freistoß schießt Volland aufs Tor, der Ball wird abgeblockt, die Gäste fordern Elfmeter. Zunächst darf aber Frankfurt seinen Konter ausspielen. Der Video-Assistent meldet sich und die Wiederholung zeigt: Falette stand mit dem Rücken zum Schuss und bekommt den Ball an den Oberarm - da kann er nichts machen.

4. Minute - GELBE KARTE: WILLEMS wird verwarnt, weil er Havertz ganz fies am Fuß trifft. Zum Glück kann der junge Nationalspieler weiter machen.

3. Minute: War Leverkusen schon aus der eigenen Hälfte raus? Schon wieder bekommt Haller im Strafraum den Ball. Der Franzose fällt - aber d war nichts. Die Gastgeber machen hier ordentlich Rabatz.

1. Minute: Eintracht zeigt gleich mal seine Offensivqualitäten. Rebic läuft mit dem Ball in den Strafraum und passt zwölf Meter vor dem Tor auf den mitgelaufenden Haller, aber Jedvaj ist noch mit dem Fuß dazwischen.

ANPFIFF

17:55 Uhr: HASEBE wird geehrt. Der Grund: Er wurde zu Asiens bestem internationalen Spieler des Jahres gewählt. Und dann gibt der Stadionsprecher bekannt, dass der Japaner seinen Vertrag bei der Eintracht bis 2020 verlängert hat.

17:53 Uhr: Für einen Leverkusener ist es ein ganz besonderes Spiel: Torwart Hradecky. Der Finne hatte drei Jahre für die Eintracht gespielt und kehrt nun erstmals wieder zurück nach Frankfurt. Lars Bender fehlt – er hat muskuläre Probleme. Sein Bruder Sven ist auch nicht ganz fit und sitzt daher erstmal auf der Bank.

Leverkusen: Hradecky – Jedvaj, Tah Dragovic, Weiser - Kohr, Aranguiz - Brandt, Havertz, Bellarabi - Volland.

17:51 Uhr: Eintracht-Trainer Hütter begründet die Entscheidung, warum Stürmer Jovic auf der Bank sitzt, am Sky-Mikro so: "Ich habe entschieden, nicht mit drei Stürmern zu spielen, weil Leverkusen so schnell im Umschaltspiel ist."

Frankfurt: Trapp - Ndicka, Falette, Salcedo - Kostic, Willems, Fernandes, da Costa - Gacinovic - Haller, Rebic.

17:46 Uhr: Die letzte Partie des 15. Spieltags steht an: Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen heißt der Tabellenfünfte gegen den -elften. Fünf Punkte trennen die beiden Klubs. Das Problem bei der Werkself: Sie kassiert einfach viel zu einfach und zu viele Gegentore, Leverkusen hat eine Tordifferenz von minus fünf. Frankfurt hat zuletzt in der Europa League am Donnerstag bei Lazio Rom gewonnen und damit erstmals als deutscher Verein alle sechs Gruppenspiele in diesem Wettbewerb gewonnen. In der Liga dagegen gab es zuletzt zwei Niederlagen: Gegen Wolfsburg und Hertha.

17:45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!