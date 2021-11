Frank Zappa (1940-1993) war ein US-amerikanischer Musiker und Komponist. Mit seinen Bands und Orchestern prägte er in den 1970er und 80er Jahren seinen eigenwilligen Zappa-Sound, der in keine Schublade passte.

Rock, Jazz-Rock, Funk, Psychedelic, selbst Pop: Kein Musikstil war vor Zappas Kreativität sicher. Er fungierte als Komponist, Arrangeur und Bandchef, sein Instrument war die Gitarre. Er war einer der wenigen, die lange vor dem Aufkommen von Rap und Hip Hop mit Sprechgesang experimentierten. Berühmte Zappa-Platten mit Kultstatus bis heute sind "200 Motels" (1971), "Over-Nite Sensation" (1973), "Zoot Allures" (1976) und "Live in New York" (1978). Kommerziellen Erfolg hatte Zappa 1979 mit dem Album "Sheik Yerbouti" - hier war der Titel "Bobby Brown" zu finden, der es in ganz Europa unter die Top Five der Single-Charts brachte. Zappa starb 1993 an Prostata-Krebs.