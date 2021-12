Früherer US-Senator Bob Dole gestorben

Wie die Stiftung seiner Frau Elizabeth mitteilte, ist der republikanische Politiker Bob Dole am Sonntagmorgen friedlich entschlafen. Als Abgeordneter, Senator und Präsidentschaftskandidat hat er jahrzehntelang die US-Politik mitgestaltet. Er habe "79 Jahre treu den Vereinten Staaten von Amerika gedient", erklärte die Familienstiftung. Am Kapitol in Washington wurden die Fahnen auf Halbmast gesetzt.

Kriegsheld aus Kansas

Dole galt als Kriegsheld. Er diente im Zweiten Weltkrieg im US-Militär und wurde in Italien verwundet. Später studierte er Jura, wurde Staatsanwalt und ging schon 1960 als Abgeordneter in die Politik.

1961 wurde er ins Repräsentantenhaus gewählt. 1968 zog er für den Bundesstaat Kansas in den Senat ein und wurde viermal wiedergewählt. Bei der Wahl 1976 war Dole als Präsident Gerald Fords Vize-Kandidat angetreten. Bei der Abstimmung setzte sich jedoch der Demokrat Jimmy Carter durch. 1996 forderte Dole den damals amtierenden Demokraten Bill Clinton heraus, der sich eine zweite Amtszeit sichern konnte. Danach zog sich Dole aus der Politik zurück.

