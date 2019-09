Fotoaktion: Welche Feste gibt es bei Ihnen im Oktober?

Das größte und wohl bekannteste Volksfest der Welt ist das Oktoberfest. Seit mehr als 200 Jahren lockt es zahlreiche Besucher nach München und prägt das Bild von Deutschland.



Längst gibt es weltweit Nachahmungen. Das Oktoberfest ist ein Exportschlager und wird auf allen Kontinenten gefeiert. Wir haben die interessantesten Kopien besucht und stellen sie Ihnen in der Euromaxx-Reihe „Oktoberfest“ vor. In der chinesischen Küstenstadt Qingdao wird beispielsweise in einer nachgebauten Deutschlandkulisse am Strand gefeiert.



Wir wollen von unseren Zuschauern wissen: Welches traditionelles Volksfest wird bei Ihnen im Oktober gefeiert?



Schicken Sie uns ein Foto, auf dem Sie während des Festes zu sehen sind. Wir sind gespannt auf Ihre Bilder. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design.



Einsendeschluss ist der 27.September 2019, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!