Forscher wollen ausgestorbenes Nashorn wiederbeleben

Sudan: Der Letzte seiner Art

"Last Man Standing"

"The Last Man Standing" ist tot, schreibt das Ol Pejeta Conservancy in einem Nachruf auf seiner Homepage. In dem Naturschutzgebiet in Kenia lebte der Nördliche Breitmaulnashorn-Mann Sudan die letzten Jahre seines Lebens. Die Trauer ist groß, denn mit Sudans Tod sinkt die Hoffnung, die Nashorn-Unterart vor dem Aussterben retten zu können.