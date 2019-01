Fokus auf: Mariel Müller

Steckbrief

Name: Mariel Müller +++ Jahrgang 1991 +++ studierte Anthropologie, Kulturwissenschaften, Literatur und Sprachen an der LMU München +++ Autorin von Reportagen in Print, Radio und Fernsehen +++ Stationen bei u.a. SZ, NDR Panorama, ZDF-Studio Nairobi, ARD-Studio Kairo +++ Preisträgerin KAUSA Medienpreis und Reportagepreis für junge Journalisten +++ arbeitet seit 2015 für die Deutsche Welle