Flucht durch die Wüste - Migranten im Niger

Eine Reportage, die vor dem Militärputsch abgeschlossen wurde.

Bild: DW

In der Wüste im Norden des Niger suchen Tausende Migranten nach etwas zum Überleben. Sie wurden aus Algerien vertrieben - manche sogar gefoltert.

Bild: DW

Jetzt sind sie auf dem Weg nach Agadez, in die große Oasenstadt, das Nadelöhr auf dem Weg nach Europa. Inzwischen ist die Lage hier noch schwieriger geworden: Die EU handelte mit der Regierung des Niger einen Deal aus, bot großzügige Hilfsgelder an. Dafür war es nun verboten, Migranten aus Agadez Richtung Norden zu bringen.

Bild: DW

Seither nehmen Abschiebungen zu, und die Kriminalisierung der Migration hat die Sicherheitslage in der gesamten Region verschärft. DW-Reporter Michele Cattani hat Geflüchtete auf ihrem Weg durch die Wüste getroffen und die Situation in Agadez erlebt.

Sendezeiten

DW Deutsch

SA 05.08.2023 – 07:30 UTC

SA 05.08.2023 – 09:15 UTC

SA 05.08.2023 – 21:15 UTC

SO 06.08.2023 – 03:15 UTC

SO 06.08.2023 – 05:30 UTC

SO 06.08.2023 – 16:45 UTC

MO 07.08.2023 – 00:45 UTC

MO 07.08.2023 – 10:45 UTC

DI 08.08.2023 – 12:15 UTC

DI 08.08.2023 – 23:45 UTC

MI 09.08.2023 – 14:45 UTC

DO 10.08.2023 – 18:45 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SA 05.08.2023 – 05:00 UTC

SA 05.08.2023 – 21:15 UTC

SO 06.08.2023 – 03:15 UTC

SO 06.08.2023 – 16:45 UTC

MO 07.08.2023 – 00:45 UTC

MO 07.08.2023 – 05:45 UTC

MO 07.08.2023 – 10:45 UTC

DI 08.08.2023 – 12:15 UTC

DI 08.08.2023 – 23:45 UTC

MI 09.08.2023 – 14:45 UTC

DO 10.08.2023 – 18:45 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3