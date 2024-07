Florian Kienzle hat in jungen Jahren mit seinen Eltern drei Jahre lang in Albanien gelebt und dort die Liebe zur albanischen Sprache und zum Balkan entdeckt. 2005 zog er nach München, um an der Ludwig-Maximilians-Universität Albanologie, Amerikanistik, Slawistik und Literarisches Übersetzen zu studieren. An der LMU hat er später auch unterrichtet.

Florian hat zahlreiche Werke albanischer Schriftsteller ins Deutsche übertragen. Er ist aber auch selbst Lyriker.