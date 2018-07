Florence Kasumba: Die Neue in der Kultserie "Tatort"

Am 6. Juli enden die Dreharbeiten für den neuen Göttinger Tatort "Born To Die", einer deutschen Kultserie, in derFlorence Kasumba als neue Kommissarin an der Seite von Maria Furtwängler (Filmfigur: Charlotte Lindholm) ermitteln wird. Der Wunsch der frischgebackenen Tatort-Kommissarin, einmal Teil eines Ermittlerteams zu werden, bestand schon lange. Am Set in Göttingen betont sie: "Jetzt hier zu sein – da ist natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen."

Allerdings ist eine Mitarbeit bei Tatort-Drehs für die Schauspielerin keine Neuheit, denn bereits mehrere Male stand sie für die Krimi-Serie schon vor der Kamera: als Putzfrau, Immigrantin oder Barfrau. In allen Fällen jedoch als Verdächtige, nicht als Ermittlerin. 2011 spielte sie als Asylbewerberin Amali Agbedra eine Hauptrolle im Bremer Tatort "Der illegale Tod".

Entscheidung für Schauspielerei fiel schon als Kind

Schon als junges Mädchen war für Florence Kasumba klar, dass sie ihr Leben vor der Kamera und auf Theaterbühnen verbringen wird: Denn als sie im Alter von 12 Jahren das Musical "Starlight Express" sah, war sie so gebannt, dass ihr Berufswunsch feststand: Schauspielerin. Somit wurde der Grundstein für ihren weiteren Lebensweg schon in Kindheitstagen gelegt.

1976 in Kampala, Uganda, geboren und aufgewachsen in der Ruhrgebietsstadt Essen, führte Kasumbas Weg nach dem Abitur zunächst an dieFontys Dansacademie in Tilburg in den Niederlanden. Dort studierte die junge Frau Gesang, Tanz und Schauspielerei. Während dieser Zeit erwarb sie im Jahr 2001 ihre erste Filmrolle in der niederländischen Kinoproduktion "Ik ook van Jou" (Ich liebe dich auch). Nach dem Studium zog es die Schauspielerin dann nach Berlin, wo sie bis heute lebt und arbeitet.

Von 2003 bis 2004 spielte Florence Kasumba die weibliche Hauptrolle der Prinzessin Aida in Elton John's renommiertem Musical "Aida" im Colosseum Theater Essen. Hier in einer Szene mit Mathias Edenborn in der Rolle des ägyptischen Heerführers Radamès

Karriere beginnt als Darstellerin renommierter Musicals

Zu Beginn ihrer Karriere fokussierte sie sich zunächst auf die Theaterbühne. In Deutschland und Österreich stand sie in Nebenrollen für weltbekannte Musicals wie "Der König der Löwen", "Mamma Mia!", "West Side Story" und "Die Schöne und das Biest" auf der Bühne.Von 2003 bis 2004 spielte sie die weibliche Hauptrolle - Prinzessin Aida - in Elton John's renommiertem Musical "Aida". Damit hinterließ sie ihren Fußabdruck in der internationalen Musicalwelt, denn für das Casting der deutschen "Aida"-Premiere reiste Kasumba nach New York City.

Von der Musicalbühne auf die US-amerikanische Leinwand

Im Jahr 2016 erhielt die Schauspielerin eine Nebenrolle als Chefin eines Sicherheitsstabs im Hollywood-Blockbuster "The First Avenger: Civil War" und verfestigte damit ihre Bekanntheit in der internationalen Szene. 2017 folgte eine Rolle im Film "Wonder Woman" sowie im Jahr 2018 die Rolle der Ayo in der Comic-Verfilmung "Black Panther". Für den dritten Teil der von den Marvel Studios produzierten Science-Fiction-Actionfilm-Reihe "Avengers: Infinity War" stand sie ebenfalls wieder vor der Kamera.

Florence Kasumba strahlt bei der Premiere von "Black Panther" in die Kamera

Am Set der Tatort-Dreharbeiten in Göttingen erzählt Kasumba, dass es für sie persönlich keinen Unterschied zwischen Dreharbeiten in der Heimat oder in Hollywood gibt: "Natürlich gibt es Unterschiede, da gibt es ein größeres Budget oder man ist im Ausland; aber letztendlich, meine Arbeit – als Schauspielerin, mich vorzubereiten, hier hinzukommen, flexibel zu sein, offen zu sein, mit meinen Kollegen zusammenzuarbeiten – ist immer gleich, da spielt es keine Rolle, wo ich bin."

Internationalem Erfolg folgt nun deutschlandweite Bekanntheit

Was auf Florence Kasumba als Kommissarin Anaïs Schmitz im Göttinger Tatort "Born To Die" nun zukommt, bleibt bis zur Ausstrahlung offen. Ein genaues Datum dafür ist bisher noch nicht bekannt. Viel zum konkreten Fall verrät Kasumba nicht, lässt jedoch die Intensität der Dreharbeiten durchschimmern: "Der Fall ist ja sehr extrem und deswegen ist man natürlich auch sehr konzentriert. Natürlich hat man Spaß an der Arbeit, aber man nimmt die Sache auch sehr ernst, man nimmt den Fall sehr ernst. Und wir haben nicht so viele Momente, wo wir lachen können, und die wenigen, die genießen wir dann."

An der Seite von Maria Furtwängler

Für Ermittlerkollegin Maria Furtwängler ist die neue Zusammenarbeit gleichzeitig eine Herausforderung und eine Bereicherung, denn: Bisher war sie als Kommissarin Charlotte Lindholm den Bösewichten allein auf der Spur. Und funktioniert laut Furtwängler auch eigentlich nicht im Team.

Taffes Tatort-Team: Florence Kasumba und Maria Furtwängler am Set in Göttingen für die Dreharbeiten des neuen Tatorts "Born To Die"

Ab jetzt wird sie jedoch gemeinsam mit Florence Kasumba im Team ermitteln. "Ich habe mir schon lange eine Kollegin oder einen Kollegen gewünscht, mich danach gesehnt. Und finde das jetzt eine super schöne Kombination zusammen mit Florence hier in Göttingen zu ermitteln", so Furtwängler am Set in Göttingen. "Ich glaube schon, dass Teamarbeit eine neue Herausforderung ist, und sich auf jemanden einzustellen, der so ein ganz anderes Temperament hat. Das bringt nochmal eine ganz extra Spannung mit."

Weitere Stopps in der Schauspielkarriere

Bis das Tatort-Duo diese Spannung auf den Fernsehbildschirmen mit uns teilt, können wir Florence Kasumba zunächst anderweitig verfolgen, denn: Aktuell ist sie in der Rolle der Rose Seithathi in die Dreharbeiten von "Deutschland 86" involviert, der zweiten Staffel der erfolgreichen Spionage-Serie "Deutschland 83". Außerdem wird sie in Shakespeare's "A Midsummer Night's Dream" in der Hauptrolle der Hippolyta auf der Bühne und 2019 in einer Nebenrolle als Hyäne Shenzi in der Neuverfilmung von "Der König der Löwen", bei der Weltstar Beyoncé die Hauptrolle der Nala spielt, auf der Kinoleinwand zu sehen sein.