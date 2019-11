Flüchtlinge in Bosnien: Allein auf sich gestellt

Wie viele Migranten sich derzeit in dem am südöstlichen Rande der EU gelegenen Balkanstaat Bosnien und Herzegowina aufhalten, ist nicht bekannt. Nicht zu übersehen ist, dass es tausende sind. Und: dass viele von ihnen krank sind. Und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die angestaute Wut der mit den Durchwanderern in den reichen Norden Europas allein gelassenen lokalen Bevölkerung eskaliert.

Die Aufnahmekapazitäten der Notunterkünfte Bosniens sind nicht nur erschöpft. Am 15. November laufen zudem die Verträge für die beiden größten Flüchtlingsheime Bira und Miral aus, die die Internationale Organisation für Migration IOM bisher in den westbosnischen Städten Bihać und Velika Kladuša betreibt. Kurz vor Ende des Herbstes, mussten rund 2.000 Migranten ihre bisherigen Unterkünfte verlassen.

"Die bestehenden Zentren, für die wir zu keinem Zeitpunkt unsere Zustimmung gegeben haben, müssen geschlossen und außerhalb bewohnter Gebiete verlegt werden", fordert Mustafa Ružnić, der Premierminister des Una-Sana-Kantons an der Grenze zu Kroatien, zu dem Bihać und Velika Kladuša gehören und wo sich die meisten Migranten aufhalten. Auch diejenigen, die zur Zeit im improvisierten Lager Vučjak direkt an der kroatischen Grenze leben, sollen an andere Orte verlegt werden.

Krätze, Hepatitis - und kein Arzt

Tatsächlich ist die Situation in Vučjak, einer ehemaligen Müllkippe, alarmierend. In ein paar Zelten leben dort derzeit um die 800 Menschen, die meisten davon Männer aus Syrien, Pakistan und Afghanistan. Es gibt keinen Strom und keinen Zugang zu frischem Wasser.

Ohne echte Hilfe

Viele haben Krätze und auch die Zahl von Hepatitis-Infektionen steigt. Derzeit kommt zwei mal pro Woche ein Arzt ins Lager - für zwei Stunden. Ein Teil des Krankenhauses von Bihać wurde für schwere Fälle geöffnet, aber für die vielen Migranten, die sich derzeit in der Gegend aufhalten, reichen die Kapazitäten nicht.

Der lokale Katastrophenschutz geht davon aus, dass im Umfeld des Camps, auf dem Gebirgszug Plješevica, wo die Grenze zu Kroatien liegt, mehrere tausend weitere Menschen aufhalten, die jede Nacht erneut versuchen, in die EU zu gelangen. Wenigen gelingt das. Den anderen nehmen kroatische Grenzschützer Geld, Telefone und auch Schuhe weg. Manche werden auch verprügelt. Und dann zurück nach Bosnien geschickt. "Push Backs" nennt man das. Nach europäischem und internationalem Recht ist das illegal.

"Ich habe es schon sieben mal versucht und werde nicht aufgeben", sagt ein Migrant, der sich als Mali aus Pakistan vorstellt. "Die Lebensumstände hier sind katastrophal, eine Zeit lang bekamen wir nicht mal Wasser und niemand hat den Müll weggebracht. Warum behandelt ihr uns so, wir sind doch Menschen wie ihr? Warum gebt ihr uns keine Unterkunft für die Zeit, die wir hier verbringen müssen. Es will doch niemand hier bleiben."

Helfer mit beschränkten Möglichkeiten

"Wir haben den Migranten die Decken und Schlafsäcke gegeben, die wir hatten", berichtet Selam Midžić vom Katastrophenschutz Bihać. "Das Problem ist, dass jeden Tag neue Leute nach Vučjak kommen. Die Bedingungen dort sind sehr schlecht, es ist kalt und feucht, es gibt viele Kranke. Unsere Möglichkeiten zu helfen sind sehr beschränkt. Das Camp muss schnellst möglichst geschlossen werden."

Flüchtlinge in Vucjak: Angst vor dem Winter Wenn du nur Kälte spürst Ende Oktober gab es im Flüchtlingslager Vucjak einen Vorgeschmack auf die kalte Jahreszeit. Die Temperaturen lagen in Bosnien bereits deutlich unter zehn Grad Celsius. Die meisten Migranten sind für Kälte nicht ausgestattet und daher auf gespendete Kleidung und Decken angewiesen. Manche haben nicht einmal feste Schuhe.

Flüchtlinge in Vucjak: Angst vor dem Winter Rauchvergiftung oder (er)frieren Damit es wenigstens ein bisschen warm wird, sammeln die Syrer, Afghanen und Pakistanis, die hier festsitzen, Feuerholz zum Heizen. Das wiederum verqualmt die Unterkünfte. Die Bewohner stehen vor der Wahl: in einem Zelt aus dünner Stoffplane ständig zu frieren oder Atemprobleme zu riskieren.

Flüchtlinge in Vucjak: Angst vor dem Winter Leben auf der Müllhalde Vucjak wurde im Juni aus der Not geboren. Nur 7000 bis 8000 Migranten gibt es derzeit in Bosnien und Herzegowina. Doch die meisten stauen sich im Nordwesten bei der Kleinstadt Bihac. Als alle Lager überfüllt waren, errichtete die Stadt dieses improvisierte Camp auf einer ehemaligen Mülldeponie, ein paar Kilometer entfernt von Bihac. Es entspricht nicht den Standards internationaler Organisationen.

Flüchtlinge in Vucjak: Angst vor dem Winter Brandgefährlich Hilfsorganisationen drängen die bosnischen Behörden, Vucjak zu schließen und die Migranten besser unterzubringen. "Wenn Menschen den Winter über dort bleiben, wird es Tote geben - in ein paar Tagen, in ein paar Wochen", warnt Peter Van der Auweraert, Westbalkan-Koordinator der Internationalen Organisation für Migration der Vereinten Nationen.

Flüchtlinge in Vucjak: Angst vor dem Winter Keine Abhilfe in Sicht - im Gegenteil Es gibt das Gerücht, dass Vucjak evakuiert werden soll. Konkret angedroht haben die Behörden aber, bald eine andere Unterkunft in Bihac zu schließen. Das wäre ein "katastrophaler Entschluss", sagt Van der Auweraert von der IOM. Schon jetzt lebten in der Region 2000 bis 2500 Menschen nicht in einer sicheren Unterkunft. Sollte das Zentrum in Bihac wegfallen, wären es noch 1300 mehr.

Flüchtlinge in Vucjak: Angst vor dem Winter Die EU ist nah - und doch so fern Nur rund acht Kilometer ist Vucjak von der Grenze zu Kroatien entfernt. Viele Geflüchtete versuchen, illegal über die grüne Grenze in die EU zu kommen. Viele schaffen es nicht und kehren zurück in das Lager, wie diese drei Männer aus Syrien. Vom Weg abkommen sollten sie besser nicht. Hier liegen noch überall Landminen aus den Jugoslawienkriegen in den 1990er Jahren.

Flüchtlinge in Vucjak: Angst vor dem Winter Sichtbarer Schmerz Das Verlassen der Heimat und die Suche nach einem sicheren Leben sind hart - nicht nur körperlich, auch für die Psyche. Dieser Mann aus Pakistan ritzt sich, weil er seine Freundin so sehr vermisst. Psychologen zufolge wirkt diese Art der Selbstverletzung wie ein Ventil, um inneren Druck abzubauen.

Flüchtlinge in Vucjak: Angst vor dem Winter Kalte Dusche Mehr als kaltes Wasser aus dem Kanister gibt es in Vucjak nicht. Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Krankheiten wie Krätze machen sich breit. Auch die medizinische Versorgung ist nur rudimentär. Nur Bewohner mit wirklich schlimmen Erkrankungen oder Verletzungen werden in ein Krankenhaus gebracht.

Flüchtlinge in Vucjak: Angst vor dem Winter Verbindung zur Außenwelt Neben Wasser ist auch Strom im Lager knapp. Wer sein Handy noch hat, kann sich allerdings glücklich schätzen. Viele Flüchtlinge sagen, ihre Telefone seien an der Grenze von kroatischen Polizisten zerstört oder gestohlen worden. Kroatien weist den Vorwurf zurück. Ein Handy ist für Migranten der wichtigste Besitz. Darüber halten sie Kontakt zu Familie und Freunden und organisieren ihre Fluchtroute.

Flüchtlinge in Vucjak: Angst vor dem Winter Ein kleines Stück Heimat Aus dem wenigen, was sie in Vucjak bekommen, versuchen diese Männer das Beste zu machen. Sie backen Fladenbrote, wie sie sie von zuhause kennen. Oft reicht das Essen vom Roten Kreuz nur für zwei karge Mahlzeiten am Tag. Im Sommer kritisierte Rot-Kreuz-Chef Selam Midzic, die Zentralregierung in Sarajevo lasse die Region mit den Migranten alleine.

Flüchtlinge in Vucjak: Angst vor dem Winter Zusammenstehen - und wegwollen Ein Feuer reicht nicht, um Körper und Seele zu wärmen. Die Menschen wollen Vucjak verlassen, so schnell wie möglich. "In Slowenien und Kroatien habe ich Gebäude für Tiere gesehen, die besser als dieses Lager waren", sagt ein Mann aus Afghanistan. "Dies ist kein Camp. Das hier ist nicht für Menschen." Autorin/Autor: Uta Steinwehr



Offizielle Angaben zur Zahl der Migranten, die sich in Bosnien und Herzegowina aufhalten, gibt es nicht. Es wird geschätzt, dass es um die 7.000 sind, davon ca. 5.000 im Una-Sana-Kanton, von wo aus man zumindest auf der Landkarte am nächsten an den reichen EU-Ländern ist.

Auf dem Weg dorthin überqueren die aus Griechenland und der Türkei kommenden Menschen die Grenze zwischen Serbien und Bosnien in der Gegend der Stadt Loznica. Wie viele von ihnen dabei im Grenzfluss Drina ertrinken, weiß niemand. Aber es gibt immer mehr Gräber, auf denen statt eines Namens "NN" steht. Und nur ein Sterbedatum.

Die erste Station derjenigen, die es über die Grenze geschafft haben, ist die zentralbosnische Stadt Tuzla. Aber auch die dortigen Behörden sind überfordert - und fürchten, dass die Lage bei ihnen sich ähnlich entwickeln könnte wie im Una-Sana-Kanton. Bereits jetzt schlafen in Tuzla viele Migranten auf der Straße. Bleiben will niemand von ihnen, genauso wenig wie in Bihač oder Velika Kladuša.

Kleinere Zahlen von Migranten tauchen auch im Süden Bosniens auf. Dort wurde vor kurzem ein Marokkaner bei dem Versuch erschossen, in ein scheinbar leer stehendes Haus einzudringen. Die Nächte werden schon jetzt kalt in Bosnien. Und der Winter hat noch nicht einmal begonnen.

Geld ist da - aber niemand will Migranten

Hauptgrund für das Versagen der bosnischen Behörden beim Umgang mit den Migranten im Land ist das Nicht-Funktionieren der Kommunikation des Gesamtstaates Bosnien und Herzegowina mit den kantonalen und lokalen Verwaltungen. So gibt es zwar Geld für neue Flüchtlingsunterkünfte - aber keine Verabredung darüber, wo diese entstehen sollen. Und zumindest im Moment will auch keine Gemeinde die Migranten auf ihrem Territorium.

Dragan Mektić, Sicherheitsminister Bosniens, will noch nicht bekannt geben, wo demnächst Migranten untergebracht werden sollen - aus Angst vor dem Widerstand lokaler Politiker in den Kantonen und Gemeinden. "Wir haben zehn Millionen Euro von Brüssel zugesagt bekommen. Damit können wir in wenigen Tagen Kapazitäten schaffen - aber die Leute geben uns keinen Ort", so Mektić. Der öffentliche Grundbesitz in Bosnien gehört fast ausschließlich den Kommunen. "Wir im Ministerrat können eine endgültige Entscheidung nicht alleine treffen."

Im Una-Sana-Kanton werden immerhin zwei mögliche Lokalitäten für neue Notunterkünfte für Migranten diskutiert: In den Ruinen eines seit Jahren verlassenen Bauerngehöfts bei Medeno Polje, einem Dorf mit ca. 15 Häusern; oder auf Lipa, einer Grünfläche in der Nähe von Bihać. In letzterem Fall müsste das Lager komplett neu errichtet werden. Das heißt auch, dass zu aller erst einmal Strom und Wasser angeschlossen werden müssen. Vertreter internationaler Organisationen haben beide Orte vor Monaten als nicht akzeptabel eingestuft, sagt Šuhret Fazlić, der Bürgermeister von Bihać.

Flüchtlingslager Vucjak by Night

Nicht akzeptable Unterbringung

"Vertreter der IOM waren auf Lipa und haben gesagt, dass der Ort bezüglich Strom und Wasser akzeptabel ist - aber nicht, was die Entfernung zu Schulen, Geschäften, Polizei betrifft, da die Stadt zu weit entfernt ist", so Fazlić.

Schon nach dem Bosnienkrieg 1991-95 waren sowohl Lipa als auch Medeno Polje als nicht akzeptabel für serbische Rückkehrer in die mehrheitlich von Muslimen bewohnte Region eingestuft worden. Es dürfte also auch dieses Mal schwierig werden, hier eine Lösung zu finden. Die Einwohner von Petrovac, der Stadt nahe Medeno Polje, haben bereits angekündigt, dass sie die Zufahrtsstraßen blockieren werden, falls in ihrer Nähe eine Unterkunft errichtet werden sollte. Das gleiche gilt für die wenigen serbischen Anwohner von Lipa, die meinen, mit dem Flüchtlingsheim würde die Rückkehr von mehr Angehörigen ihrer Nationalität unmöglich gemacht.

Letzte Station vor der EU-Außengrenze - Schlafen auf dem nackten Boden

Die mehrheitlich muslimische Bevölkerung von Bihać und Velika Kladuša hatte sich seit Beginn der Migration durch ihr Gebiet vor zwei Jahren lange solidarisch mit den Flüchtlingen gezeigt. Viele Bürgerinnen und Bürger versorgten die Migranten mit Wasser und Essen und ließen sie ihre Smartphones laden. Doch seitdem Kroatien Flüchtlinge mit Gewalt zurück nach Bosnien schiebt, ist die Solidarität einer Stimmung gewichen, die nicht anders als xenophob genannt werden kann.

Die Abwesenheit des Staates

"Die Situation wird immer unerträglicher: Jeden Tag kommen mehr Migranten hier an. Weil es keine Plätze in den Unterkünften gibt, schlafen sie auf der Straße, unter Brücken, auf Wiesen. Vielleicht wachen die staatlichen Institutionen jetzt endlich aus ihrem zweijährigen Schlaf auf und bemerken, dass es einen Teil des Staates gibt, wo sie überhaupt nicht auf eines der größten Probleme reagieren, dass zur Zeit nicht nur in Bosnien besteht, sondern in ganz Europa", sagt die Journalistin Niha Džanić von der Zeitung "Krajina" aus Bihać.

Bis dahin bleiben die Migranten auf sich gestellt. Und wenn die staatlichen Institutionen Bosniens nicht schnell reagieren, werden nach der Schließung der bisherigen Unterkünfte am 15. November noch mehr von ihnen im Freien schlafen müssen - bei Temperaturen, die in den Bergen an der bosnisch-kroatischen Grenze schnell weit unter Null Grad fallen.